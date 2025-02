Momento di svolta a Uomini e Donne per la tronista Francesca Sorrentino. Dopo un’avventura televisiva caratterizzata da alti e bassi, è arrivato il fatidico momento atteso dal pubblico, anche se non è andata affatto come previsto. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha annunciato che c’è stata la scelta, quindi lei è uscita con un corteggiatore, ma il suo trono è stato travolto dalle polemiche.

Infatti, uno dei corteggiatori ha nascosto informazioni rilevanti a Uomini e Donne e quindi Francesca Sorrentino non avrebbe mai potuto farlo diventare il suo fidanzato a causa di queste presunte menzogne. Ma alla fine ha cambiato idea e ha ugualmente fatto la sua scelta, preferendo l’altro pretendente.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta: con chi è uscita

Pugnaloni ha innanzitutto scritto che Francesca Sorrentino è entrata nello studio di Uomini e Donne “ancora arrabbiata per quello che è successo e del fatto di Gianmarco, agenzia moda, ecc. Lei stava malissimo, oggi nuovo scontro con Gianmarco sempre per via dell’agenzia. Lui ha negato e poi ha detto la verità, dicendo di farne parte e che non ha potuto disdire il contratto per una penale alta. Lei a quel punto dice di voler abbandonare il trono”. Ma successivamente è arrivata la scelta a sorpresa.

Francesca avrebbe voluto lasciare senza scegliere nessuno perché non provava grandi sensazioni, ma ecco poi servito il colpo di scena come spiegato da Pugnaloni: “Lei esce dallo studio e Gianluca la segue. Francesca e lui parlano un po’, rientrano entrambi e lei saluta Gianmarco e lo fa andare via. Gianluca a quel punto si avvicina con la sedia e dice che vuole continuare al di fuori la conoscenza. Si sono baciati e si sono scelti, ma senza petali e musica“.

Quindi, non c’è stata la classica scelta ma allla fine Gianluca e Francesca sono usciti come se fossero una coppia e vedremo come andrà avanti il loro rapporto.