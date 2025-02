Sorpresa a Uomini e Donne nel corso della puntata del 3 febbraio, con Maria De Filippi che è rimasta veramente incredula. Si stava parlando di una delle maggiori protagoniste del dating show di Canale 5, quando improvvisamente è successo un episodio che ha coinvolto pure l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima non ha gradito l’atteggiamento di un cavaliere.

A Uomini e Donne Maria De Filippi è rimasta a bocca aperta, quando ha visto Tina comportarsi così: “Per la prima volta, non è mai successo. Ma sto sentendo bene? Sta dando ragione a lei”. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto in studio e perché la Cipollari ha fatto restare tutti senza parole.

Uomini e Donne, Maria De Filippi incredula: “Qui è il macello”

Tina ha sorprendentemente difeso la sua ‘nemica’ Gemma Galgani. Il cavaliere Stefano ha detto di non avere punti in comune con la dama, visto che lui è più giovanile. Ma l’opinionista ha esclamato: “Non mi piaci per niente, puoi anche essere giovanile e uno se li può portare anche bene, ma poi questi sono i classici uomini che si sentono giovani tutta la vita. Devi fare i conti con la realtà, accontentati”. Poi però Maria De Filippi a Uomini e Donne ha parlato di un altro argomento e ha ammesso che ci fosse il caos in studio.

Maria ha parlato poi di Cristina, Simone e Massimo e ha detto davanti a tutti: “Qui è un macello, la cosa è ingarbugliata e ci ho messo un po’ a capire. Simone vorrebbe prendere parte a Temptation Island e la De Filippi l’ha stroncato così: “Non c’è ancora Temptation Old, per dire”.

Una puntata incandescente, che ha davvero tenuto col fiato sospeso i telespettatori. E Maria non è mai sembrata così sorpresa a UeD.