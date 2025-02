Vent’anni dopo il suo debutto a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista, per la storica opinionista Tina Cipollari si è aperto un nuovo capitolo. “Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola. Spero venga qualcuno, me lo auguro”, aveva dichiarato l’opinionista in un’intervista al settimanale Chi poco prima dell’inizio del suo trono. A quasi 60 anni, dopo il matrimonio con Kikò Nalli (e la nascita di due figli) e una lunga relazione di cinque anni con Vincenzo Ferrara, noto ristoratore di Firenze, la viterbese ha deciso di provare a cercare l’amore a Uomini e Donne.

“L’uomo ideale non esiste, cerco un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Sarà un uomo maturo, uno di trent’anni non mi interessa”, le parole di Tina che poi ha specificato che tra i requisiti più importanti c’è la situazione economica: “Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Ricco, non uno che prende la pensione”, ha detto l’opinionista di Uomini e Donne.





Uomini e Donne: chi è Angelo Perla, il corteggiatore di Tina Cipollari

Venerdì è arrivato in studio un pretendente che poteva avere tutte le carte in regola per conquistare Tina Cipollari. Fisico prestante, 50 anni e una buona posizione economica, Angelo Perla, è un imprenditore grossetano e titolare di numerosi locali di successo, tra cui la storica Capannina di Viareggio. La sua partecipazione alla puntata di venerdì 1 febbraio non è passata inosservata, grazie al suo fascino.

Angelo perla è sceso in studio per tentare di conquistare Tina Cipollari e insieme a lui c’erano altri due pretendenti. Come riporta il quotidiano Il Tirreno, Angelo Perla è titolare di decine di locali tra cui, da un paio di anni, la Capannina. Ha cinquant’anni, è originario di Milano e da una decina di anni abita a Grosseto. In Versilia, invece, ha diversi interessi lavorativi.

Il pretendente di Tina Cipollari ha una società che detiene la catena Porca Vacca e altri locali come l’Amore Capoeira a Grosseto, il Regina Marghè a Lucca e le quattro pasticcerie Lulù. 51 anni, proprietario di 30 ristoranti, Angelo Perla ha due figli ed è appassionato di viaggi e di fitness. Nonostante l’interessa scatenato dal pubblico, Tina Cipollari ha deciso di non accettare la proposta di una conoscenza e Angelo è dovuto tornare a casa.