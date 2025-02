“Tu la mamma non l’hai fatta”. Il pubblico di C’è posta per te è rimasto impressionato dalla storia del difficile rapporto tra Veronica e sua figlia Angelica. La madre, rimasta incinta giovanissima, se ne andò via di casa quando la bambina era ancora piccola, lasciandola con il padre per difficoltà economiche e personali. In studio ieri è finita malissimo.

“Ho passato anni durissimi, senza sentire il tuo profumo, senza sapere quale fosse il tuo percorso scolastico, senza conoscere sogni e ambizioni. Mi manca tutto di te. Sono qua oggi per dimostrarti quanto mi manchi e per dirti che la mamma ti ama sopra ogni cosa, sempre”, dice Veronica tra le lacrime.

Leggi anche: “Decisione su Javier e Lorenzo”. Grande Fratello, la mossa a sorpresa: si è scoperto tutto





“Tu non sei una madre, sei una…”. Choc tra Angelica e Veronica, cosa è successo davvero tra mamma e figlia

Angelica, però, non riesce a perdonarla. “E’ una vita che aspetto una spiegazione!”, esclama tra le lacrime. Ricorda un Natale mai festeggiato insieme: “Mi avevi promesso che avremmo passato il Natale insieme, ma poi sei partita per Cuba con il tuo compagno”.

Veronica prova a giustificarsi: “La rottura con tuo padre era ancora fresca”. Ma la figlia non accetta: “Se tu avessi fatto la madre, ora saremmo qui a guardare le storie di qualcun altro”.

Angelica nega che il padre l’abbia ostacolata: “Mio papà non mi ha mai negato di vederti. Sono rimasta con lui per amore. Ero troppo piccola per scegliere, dovevano decidere i genitori”. Veronica replica: “L’ho fatto per il tuo bene, non avevo le basi per gestire i tuoi orari di scuola”. Ma Angelica ribatte: “Io la presenza di una mamma l’ho avuta, ma non eri tu. Non l’hai mai fatta la mamma. Ti ho odiata, ho provato indifferenza, ti ho voluto bene. Tu non lasci una figlia che cerchi”.

Maria De Filippi ha cercato di convincere la ragazza a fare pace: “Le cose che ti ha detto tua madre, senza una parola contro tuo padre, mostrano onestà”. Angelica però non ha cambiato idea: “Ti ha raccontato che per stare con me si faceva pagare da mio padre? Io non ho mai avuto un euro di assegni familiari”. La ragazza ha messo in dubbio le difficoltà economiche della madre, ricordando le vacanze costose. Maria De Filippi ha cercato un’ultima volta di farla ragionare: “Non continuare a farti del male. Il passato non si può cambiare, si può solo accettarlo”. Ma Angelica, in lacrime, ha chiuso la busta.