Eleonora Riso è stata la vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia. L’ex cameriera originaria di Firenze era riuscita ad avere la meglio su tutti, meritandosi quindi il successo. Ma a distanza di alcuni mesi da quel traguardo prezioso c’è stata un’amara constatazione da parte della giovane, che sicuramente si sarebbe aspettata ben altro dopo la parentesi televisiva.

Eleonora Riso dopo MasterChef Italia ha deciso comunque di non vivere nella città di Milano, ma di rimanere nel territorio toscano: “Finito Masterchef mi sono sentita chiedere un giorno sì e l’altro pure se il trasloco fosse in previsione. In effetti accarezzavo l’idea: Milano – ha detto al Corriere della Sera – è la città delle occasioni di lavoro, inoltre sto passando tanto, troppo tempo in treno”.

Eleonora Riso, la triste scoperta dopo la vittoria a MasterChef Italia

Nel corso della sua intervista, Eleonora Riso di MasterChef Italia ha aggiunto sul mancato trasferimento in Lombardia: “Così ho messo giù un bilancio: mi trasferisco o no? Sono pigra ed è un dato di fatto. Cioè, intendiamoci, ho provato a dirmi che era solo una sovrastruttura, che non sono pigra davvero, che se mi faccio le to do list, che mi dico che lo sono solo per continuare a esserlo. Negli ultimi due anni ho fatto circa cinque traslochi, una lunga serie di barboneggiamenti, brevi soggiorni, lunghi soggiorni. Immemore di tutto ciò, mi era venuta una mezza idea di provare a trasferirmi a Milano”.

Riso ha concluso su questo tema, dicendo: “E invece sono pigra. A Milano farò solo la turista. In mezzo c’è un ragionamento dal costo dell’affitto allo smog, dal lampredotto ai genitori, che val la pena di approfondire”. Ma al Corriere la vincitrice di MasterChef Italia di Sky ha anche ammesso di aver avuto una sorta di delusione, visto che non è stata chiamata da nessuno per lavorare.

Eleonora Riso ha infatti dichiarato al Corriere della Sera: “Dopo la trasmissione nessuno mi ha chiamato. Penso cerchino disciplina, non è esattamente il mio forte”. Quindi, non ha ricevuto alcuna offerta di lavoro.