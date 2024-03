Eleonora Riso ha vinto l’edizione numero 13 di Masterchef e ora su di lei stanno uscendo voci bomba riguardanti Niccolò Califano. E ora si sta parlando con forza di qualcosa che starebbe accadendo tra i due, dopo la fine del programma. Il pubblico è stato strafelice per la vittoria di Eleonora. La concorrente era amatissima da casa e dopo aver centrato il podio in tanti si sono fatti una domanda specifica.

Ora sembra che su Eleonora Riso e l’altro concorrente siano arrivate informazioni più precise. La vincitrice di Masterchef e Niccolò Califano avrebbero fatto qualcosa di particolare e sarebbero arrivati ad una decisione importante. Forse, dopo tanti rumor di gossip inerenti la loro vita privata, siamo arrivati a scoprire che ci sia veramente qualcosa di vero.

Eleonora Riso, vincitrice Masterchef, e Niccolò Califano hanno una relazione? La voce

Eleonora Riso, che ha da poco vinto Masterchef, potrebbe avere una storia d’amore con l’altro concorrente Niccolò Califano. Se ne parlava già da giorni e ora stanno arrivando le prime conferme. Secondo quanto scritto da Tgcom24, lei sarebbe andata nella città di Ravenna per raggiungere il ragazzo, infatti sui social si sono immortalati a vicenda e tutti e due hanno anche postato un video, mentre la vincitrice del programma Sky si dirige ad acquistare il settimanale Chi a bordo di una bici.

Eleonora e Niccolò hanno deciso anche di mangiare del kebab insieme a casa di lui. E ormai il pubblico è sicuro che ci sia una relazione. Anche se la donna ha esclamato: “Siamo due persone completamente assurde, abbiamo un’amicizia e un rapporto completamente assurdi e quindi anche indescrivibili. C’è tanto tanto disagio”. Mentre lui ha detto, stando a Tgcom24: “Entrato con Riso Ludi (Ludi è la sua ex fidanzata, n.d.r.). Uscito con Riso Eleonora. All’inizio mi sembravi una pazza. Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza. Non hai mai deluso le mie aspettative”.

In un’intervista a Cook, Eleonora ha precisato: “Se con Niccolò c’è del tenero? Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però lo devo ancora capire anche io che cosa c’è. Ci sentiamo spesso e ogni tanto ci vediamo, come con altri del programma. Siamo come due piatti simili al quale manca la salsa per collegarli, c’è dell’interesse ma devo capire ancora cosa voglio da me stesso. Il nostro legame si è fortificato col tempo“.