“Non si permetta mai più”. Gelo e tensione nello studio di Forum. La giudice Annamaria Bernanardini De Pace ha lasciato il pubblico senza parole nel corso dell’ultima puntata del programma Mediaset. Anche Barbara Palombelli è rimasta in silenzio senza commentare. De Pace si è trovata ad affrontare il caso di Valentina, una donna che dopo sette anni di matrimonio ha scoperto che il proprio marito ha una seconda moglie. L’uomo si chiama Idris ed è originario dell’Egitto, paese dove la poligamia è permessa.

Da avvocato a giudice tv. Annamaria Bernardini De Pace è alla sua prima stagione nello storico programma di Mediaset. Il pubblico la conosce bene per le sue numerose partecipazioni a vari programmi televisivi come esperta. Nell’ultima puntata del programma di Barbara Palombelli, la giudice non ha esitato a intervenire con fermezza, spiazzando i presenti in studio.

Valentina è apparsa molto provata. Durante la puntata ha faticato a trovare le parole, interrompendosi più volte per l’emozione. A quel punto, il giudice Bernardini De Pace ha esclamato: “Mi dica, però, ho l’ansia”, spronandola a proseguire. Quando Valentina ha continuato a soffermarsi sugli aspetti positivi della relazione, la dottoressa ha ribattuto con tono secco: “Quindi? Non possiamo restare al momento bello, dobbiamo arrivare al brutto. Ci racconti i fatti”.

Il momento più teso è arrivato quando Idris ha preso la parola. L’uomo ha respinto le accuse, sostenendo che la moglie lo avesse dipinto in modo ingiusto. Tra i due è nato un confronto molto acceso, con Valentina che interrompeva continuamente il marito e lo stesso giudice: “Non si permetta mai più. Se lo fa un’altra volta, la faccio allontanare”, ha detto De Pace infastidita dall’atteggiamento della donna.

Come detto, l’intervento del giudice ha gelato lo studio. Il pubblico in studio è apparso visibilmente colpito dalla fermezza della dottoressa, che ha riportato ordine ma con un atteggiamento che ha diviso l’opinione dei telespettatori.