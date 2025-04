La stagione televisiva si avvia verso la conclusione, ed è giunto il momento per il pubblico di segnare in calendario gli appuntamenti finali dei programmi più amati. Come da tradizione, Mediaset terminerà a maggio alcune delle sue trasmissioni più seguite, tra cui Uomini e Donne e Amici.

Il dating show di Canale 5 andrà in onda fino alla fine del mese e riprenderà regolarmente a settembre, presentando nuovi tronisti e protagonisti del trono over. D’altra parte il trono di Gianmarco è subissato di critiche e attacchi e c’è voglia di un cambiamento. Amici, invece, chiuderà leggermente prima: dopo aver appassionato il pubblico sin da settembre con gli appuntamenti pomeridiani e successivamente con il serale del sabato sera, il talent show di Maria De Filippi si prepara a un grande finale.

Amici, l’ultima puntata va in onda domenica: ecco perché

Ormai manca pochissimo alla finalissima e il pubblico non vede l’ora di conoscere il vincitore o la vincitrice. In tanti pensano che a trionfare sarà un maschio: c’è chi fa il nome del cantante Nicolò, chi invece pensa che a spuntarla sarà il ballerino Francesco. Ma occhio ad Antonia, Jacopo Sol, TrigNo e Alessia.

Per la puntata conclusiva di Amici 24, Mediaset ha deciso di apportare una significativa modifica al palinsesto, spostando eccezionalmente la diretta della finale da sabato a domenica 18 maggio 2025. Questa scelta è stata fatta per evitare lo scontro diretto con la finale dell’Eurovision 2025, prevista sabato 17 maggio su Raiuno.

Il weekend del 17 e 18 maggio si preannuncia dunque ricco di musica, emozioni e suspense, con il pubblico chiamato a decidere i vincitori di due importanti eventi televisivi.

