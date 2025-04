Sembrava tutto andare per il meglio tra Gianmarco Steri e la corteggiatrice, almeno all’inizio. I primi incontri tra i due di Uomini e Donne avevano lasciato ben sperare, con una chimica palpabile e un’intesa che sembrava destinata a crescere. E invece, col passare delle settimane, la situazione si è lentamente deteriorata. Francesca ha iniziato a sentirsi usata, messa da parte, come se la sua presenza non fosse più centrale nel percorso del tronista. La frustrazione ha preso il sopravvento e ha portato a reazioni che hanno mostrato un lato del suo carattere che, a detta dello stesso Gianmarco, “proprio non gli è andato giù”.

Gianmarco avrebbe potuto scegliere Francesca già un mese fa, ma qualcosa si è incrinato. Il tronista ha preferito prendere le distanze quando lei ha mostrato, forse con troppa foga, la sua delusione. Una scelta legittima, se si considera che nel contesto di Uomini e Donne la sincerità è tutto: meglio scoprirsi e lasciarsi conoscere per quello che si è davvero, piuttosto che fingersi diversi. Se Gianmarco non ha apprezzato certi comportamenti, ha tutto il diritto di volgere lo sguardo altrove. Francesca, dal canto suo, troverà certamente un uomo in grado di capirla e valorizzarla.





Uomini e Donne, Gianmarco dice no a Francesca: la scelta è vicina?

Ai microfoni di Witty Tv, Gianmarco ha cercato di spiegare il proprio punto di vista, lasciando l’amaro in bocca a molti fan: “Lei è una ragazza che ammiro in tutto e per tutto, poi però nella frequentazione non basta e non serve solo questo. Ci deve essere altro. Spero che torni a essere come prima”. Parole che hanno il sapore di un addio non detto, di un affetto che forse non si è mai trasformato in qualcosa di più. Nel frattempo, la scena si è spostata su un’altra corteggiatrice: Nadia Di Diodato.

Con Nadia la tensione è salita, nel bene e nel male. Ci sono stati due baci appassionati, il primo dei quali ha provocato un terremoto in studio. Cristina e Francesca, informate da Maria De Filippi, non hanno reagito come ci si sarebbe aspettati. Una freddezza che ha infastidito profondamente Gianmarco, tanto da spingerlo ad abbandonare momentaneamente lo studio. In seguito, ha rifiutato di vedere entrambe le corteggiatrici, scegliendo invece di uscire ancora una volta con Nadia. Tra loro c’è stato un secondo bacio, ancora più coinvolgente del primo, ma anche questo slancio è sembrato sfumare nel tempo: le incomprensioni non hanno tardato ad arrivare, fino a esplodere in un litigio durante l’ultima puntata andata in onda.

Nonostante tutto, qualcosa tra loro sembra persistere. Sempre ai microfoni di Witty Tv, il tronista ha confessato: “Lei mi piace molto e mi è mancata molto”. Parole che fanno pensare a un possibile riavvicinamento e che lasciano intendere che la scelta finale possa essere più vicina del previsto. Nadia, da outsider, è riuscita a sorprendere. All’inizio aveva deluso Gianmarco, parlando della sua esterna con Martina proprio in un momento delicato, ma col tempo ha saputo conquistarlo grazie a una personalità forte e a una sincerità disarmante.

Non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa, ricordando a tutti che il tronista non è un sovrano, ma solo un ragazzo come tanti. La corsa alla scelta finale è ancora aperta, ma una cosa è certa: tra colpi di scena, baci e litigi, il trono di Gianmarco è tutto fuorché prevedibile.