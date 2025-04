Oggi pomeriggio è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 24, prevista per la messa in onda sabato 19 aprile su Canale 5. Con l’avvicinarsi della finale del popolare talent show condotto da Maria De Filippi, i concorrenti rimasti in gara stanno dando il massimo per conquistare un posto nell’ultima decisiva fase. Purtroppo, la competizione si fa sempre più dura e qualcuno inevitabilmente deve abbandonare il programma.

Grande tensione nelle utime ore con una delle allieve, Antonia, che ha avuto un momento di difficoltà e ha fatto una rivelazione: “Per 19 anni, prima di venire qui, io dicevo ai miei genitori che non volevo fare niente. A me sembrava impossibile, lo era nella mia testa. Arrivata qui ho smesso di pensarlo e ho iniziato a credere che potevo avere un senso. Sì, quando mi vedo cantare ho un senso, però sul palco ho le paranoie. Non me la vivo bene. Vorrei vivermela meglio”.

Chi abbandona la scuola di Amici: l’eliminata della quinta puntata

Questa puntata, in particolare, ha riservato un colpo di scena inaspettato: ci sono state infatti due eliminazioni, una delle quali si è consumata proprio durante la registrazione in studio. Al termine della prima manche, si è subito appreso il nome del concorrente costretto a lasciare il talent. Secondo le anticipazioni diffuse dalla pagina Amici News, è stata proprio Francesca a dover dire addio al sogno di vincere questa edizione.

Dopo la sua eliminazione, Francesca, allieva della maestra Deborah Lettieri, ha salutato con emozione Maria De Filippi, i compagni di avventura e il pubblico presente in studio. Nel frattempo, le due squadre rimaste hanno continuato a sfidarsi, determinando così i concorrenti finiti al ballottaggio finale, che deciderà il prossimo eliminato.

Intanto si iniziano a fare pronostici. Dai giudici filtra la voce: “Uno fra Nicolò e Antonia sarà il vincitore”. Ma ci sono anche Jacopo Sol, TrigNo e Senza Cri mentre Francesco continua a stupire tutti con le sue performance: chi la spunterà?

