L’atmosfera si fa incandescente nello studio di Amici 24, dove il Serale sta volgendo al termine con un carico crescente di emozioni, lacrime e colpi di scena. Il traguardo è ormai vicino: domenica 18 maggio è la data scelta per la finalissima del talent show condotto da Maria De Filippi, evitando così la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest, in programma il giorno prima su Rai 1. Sarà una serata speciale, carica di aspettative e attesa da milioni di telespettatori, chiamati a decretare il vincitore assoluto di questa edizione.

Intanto, il clima dietro le quinte è sempre più teso. I concorrenti rimasti in gara si giocano ogni giorno il tutto per tutto, consapevoli che solo in sei potranno accedere all’ultima puntata. Tra i cantanti, la sfida si è ormai ridotta a un duello acceso tra Antonia e Nicolò. Lei, con la sua voce graffiante e uno sguardo che ipnotizza, ha conquistato puntata dopo puntata un posto nel cuore del pubblico. Lui, interprete preciso e toccante, è capace di portare ogni parola direttamente allo stomaco di chi ascolta. I giudici sembrano avere pochi dubbi: “Uno fra Nicolò e Antonia sarà il vincitore”, hanno dichiarato senza esitazione.

Leggi anche: “Fuori in due”. Amici 24, intervento diretto di Maria De Filippi: decisione già comunicata





Amici 24, chi vincerà questa edizione: l’indiscrezione

Ma non sono gli unici a brillare. Jacopo Sol, artista poliedrico e sempre sorprendente, e TrigNO, con il suo stile inconfondibile, restano due outsider molto pericolosi. Anche Senza Cri, silenziosa ma costante, continua a contare su una fanbase affezionata che potrebbe fare la differenza proprio nel momento più decisivo. In campo danza, il livello è altissimo e la competizione ancora più serrata. Francesco, ormai definito da molti come “un professionista mancato”, continua a ipnotizzare pubblico e giuria, composta da volti noti come Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, grazie a coreografie che lasciano senza fiato.

Accanto a lui, si fa strada Alessia, ballerina grintosa che ha saputo guadagnarsi rispetto e applausi con dedizione e una straordinaria presenza scenica. Più incerta, invece, la situazione per Chiara, Daniele e Francesca, con quest’ultima considerata “la più a rischio”. Mancano ancora quattro puntate prima della grande finale, ma si fa largo l’ipotesi di una doppia eliminazione nella prossima serata del Serale, come già successo nel primo appuntamento. Una scelta tattica, che accelera il percorso verso la serata conclusiva senza rallentare il ritmo incalzante del programma.

Decisivo, come sempre, sarà il televoto. Il pubblico da casa avrà ancora una volta il potere di determinare chi riuscirà a conquistare il palco della finale. E se molti scommettono tutto su Nicolò o Antonia, o sull’inarrestabile Francesco, la storia di Amici insegna che i pronostici possono essere ribaltati in qualsiasi momento. C’è chi ha brillato sin dal primo giorno e chi ha saputo guadagnarsi la fiducia dei giudici e del pubblico poco alla volta. Ma mai come quest’anno, tutto si gioca su un equilibrio delicatissimo fatto di emozioni, talento e strategia televisiva.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La corsa verso la finale di Amici 24 è entrata nel vivo, e il palco è pronto ad accogliere i protagonisti di un’edizione che promette di chiudersi con un colpo di scena degno della sua fama.