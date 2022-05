L’Isola dei Famosi prosegue fino al 29 giugno e i naufraghi hanno potuto scegliere se proseguire o meno la loro avventura in Honduras. In quattro hanno detto basta e in queste ore stanno tornando in Italia, come si nota dai loro profili Instagram: si tratta di Alessandro Iannoni, Blind, Licia Nunez e Guendalina Tavassi. L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi sta regalando non poche soddisfazioni alla Mediaset che, infatti, sta incassando buoni ascolti con il reality di Canale 5, merito probabilmente di un cast capace di creare dinamiche divertenti e anche di un team tra conduttori e opinionisti che riesce a tenere il ritmo di una prima serata.

Di fatto i naufraghi che restano in Honduras dovranno resistere un mese in più rispetto al 27 maggio che era la data prevista per la finale. E di conseguenza dovranno ancora tenere duro rispetto alla fatica, alla fame, alla solitudine e tutte le difficoltà che comporta l’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi che hanno abbandonato c’è il rapper Blind, che ha spiegato di avere problemi personali privati importanti da risolvere e per questo motivo ha deciso di salutare i naufraghi.





Blind Isola dei Famosi parla dopo l’addio: “Sono agitatissimo”

Chiamato a comunicare al pubblico la sua decisione, se restare a far parte del gioco o abbandonarlo, Blind nell’ultima puntata del reality in onda su Canale 5 ha confessato di aver deciso di interrompere la sua permanenza in Honduras: “Torno in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace veramente tanto”.

Nelle ultime ore è iniziato il viaggio di rientro per gli ormai ex concorrenti del reality. Blind ha postato sui social tutte le tappe del rientro insieme a Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. A Milano l’attende a braccia aperte la fidanzata Greta. Ha ringraziato i fan per l’affetto dimostrato ed ha confessato di sentirsi molto agitato. “Sto per tornare a casa. Non vedo l’ora di vedere Greta, di rivedere casa. Vi ringrazio per tutto, sono agitatissimo per il mio rientro”. E ancora, vista la forte emozione, ha avuto l’impressione che fosse tutto surreale: “Mi sembra tutto surreale” ha scritto come testo su un selfie pubblicato nelle sue IG story.

Durante l’avventura in Honduras, Blind è stato assente per qualche giorno per sottoporsi a cure mediche. Pare infatti che Blind abbia avuto un’infezione cutanea e per lui si è resa necessaria la visita dei dottori che hanno dunque deciso di tenerlo non solo sotto osservazione, ma anche lontano dal sole e dall’acqua salata del mare che avrebbe solo peggiorato la situazione. Alcuni giorni in infermeria poi le sue condizioni di salute sono migliorate e gli hanno permesso di tornare in gioco.

“Perché hanno lasciato l’Isola”. Blind e Licia via dall’Honduras: l’addio in diretta