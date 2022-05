Blind Lucia abbandonano Isola dei Famosi. Il diciannovesimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è stato ricco di colpi di scena. Dalla settimana del 23 maggio il reality andrà in onda con il doppio appuntamento sia il lunedì che il venerdì.

Blind Lucia abbandonano Isola dei Famosi – Dal 27 maggio andrà in onda solo il lunedì, fino al 27 giugno, quando il pubblico a casa deciderà il vincitore dell’Isola dei Famosi. Colpi di scena, dicevamo, proprio a causa del prolungamento del reality show.





I naufraghi, infatti, hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale o lasciare l’isola dei famosi dopo la diretta, data che era sul contratto firmato dai naufraghi veterani, quelli arrivati in Honduras insieme al resto del cast originario. Blind e Lucia abbandonano Isola dei Famosi ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.

Perché Blind e Licia hanno abbandonato l’Isola? Per l’ex concorrente del GF Vip la motivazione è per motivi lavorativi: “Ritorno in Italia, questa è la mia finale. Sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio obiettivo era quello di raggiungere la finale. Ecco, questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento del reality ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Per questo rientro in Italia”, riporta blogtivvu.

Blind e Licia hanno abbandonato l’Isola – Per quanto riguarda il cantante, invece, la decisione, come altri naufraghi che hanno deciso di lasciare il reality, è stata presa per motivi personali. “Ho deciso di tornare in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. – ha spiegato Blind – Ho dei problemi personali privati molto importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace veramente tanto. Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l’amore esiste. Non vedo l’ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti. Però non posso prolungarmi”.

