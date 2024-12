Momento d’oro per Bianca Guaccero, dopo Ballando con le stelle è arrivata la chiamata a cui più di ogni altra teneva. La vittoria di Bianca ha messo, per una volta, tutto il pubblico d’accordo. “Meravigliosi da sempre, bellissimi e straordinariamente brava Bianca da subito! Su Giovanni non avevo dubbi! E poi sapervi innamorati è una gioia, vedervi così uniti danzare insieme è magico, l’ ho pensato dalla prima volta…Mille auguri Bianca e Giovanni, solo cose belle!”.

E ancora: "in questi 15 anni da telespettatrice di ballando questa è la vittoria che mi ha fatto battere il cuore. Bianca orgoglio pugliese. Il talento…premia sempre". Meno d'accordo sono stati Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, e la coppia formata da Federica Nargi e dal suo maestro (poi arrivata terza).





Bianca Guaccero, a gennaio nuovo programma in Rai

La vittoria a Ballando è stato un toccasana. E d’ora in avanti la sua carriera in Rai è spianata: dal 10 gennaio condurrà insieme a Nek la quarta edizione di Dalla strada al palco, un programma in cui gareggiano i talenti di strada. E poi bisserà con Sanremo, dove è stata chiamata alla conduzione di Prima Festival con Gabriele Corsi.

Si tratta della striscia che anticipa la gara vera e propria, che lo scorso anno era stata affidata a Paola e Chiara. La chiamata delle Rai è arrivata forte e netta. Una vittoria per Bianca Guaccero che recentemente ha raccontato un aspetto della sua vita passata, che l’ha condizionata pesantemente. Poi è riuscita a riemergere e a mettersi alle spalle un disagio, che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori.

“Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico quando ero ancora molto giovane. È stato un periodo buio, perché non capivo cosa mi stesse succedendo”. Gli attacchi di panico non erano l’unica problematica fisica, infatti soffriva anche pesantemente di reflusso gastroesofageo. Ma ora è rinata e ha voglia di aiutare chi si ritrova nella sua condizione.