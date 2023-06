Belen Rodriguez mette in imbarazzo la sorella a Verissimo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, quella di sabato 10 giugno 2023. I due hanno ufficialmente annunciato che si sposeranno a breve e che chiaramente come tutti sanno il loro amore è nato al GF Vip. Poi Moser ha spiegato a Silvia Toffanin: “Non volevo esasperare la cosa e la proposta ho deciso di farla in privato”. A questo punto la padrona di casa fa commuovere tutti con un filmato destinato ai due promessi sposi.

Si tratta di un videomessaggio dei papà e della sorella Belen Rodriguez. Ma è proprio quest’ultima che dice qualcosa che creerà un po’ di caos. Il primo a parlare della compagna di Stefano De Martino è Ignazio che dice: “Ho chiesto consiglio a Belen per l’anello e dopo aver avuto il suo benestare ho pensato di farle la proposta, lontana dai riflettori”. A questo punto Cecilia risponde: “Ho trovato la persona che ho sempre sognato”.





Belen Rodriguez mette in imbarazzo la sorella a Verissimo

E ancora: “Non tutti hanno la possibilità di incontrarsi. Mi riempie questo amore. Quando l’ho conosciuto ero in un periodo un po’ particolare della mia vita, mi ero chiusa in me e non ero più contenta. Lui mi ha trasmesso questo senso di leggerezza. Non mi ha mai giudicata e non mi ha mai voluto cambiare”.

A questo punto il videomessaggio di Belen parte e la bella argentina dice: “Siete una coppia vera, siete passati per i momenti belli e brutti, ma avete continuato a scegliervi nel tempo e avete avuto la possibilità di dirvi sì ancora – dice nel suo messaggio -. Siete rimasti insieme sempre. Vi faccio i miei auguri per il matrimonio. Nacho è una persona con un cuore enorme. Sareste dei genitori pazzeschi e non vedo l’ora di diventare zia, datevi da fare”.

Chiaramente nessuno si sarebbe aspettato che Belen dicesse una cosa del genere, ma in fondo ci sta. Lei ha all’attivo già due bimbi (meravigliosi), loro invece stanno aspettando molto. E chiaramente non solo i fan, anche in famiglia stanno facendo pressione a Cecilia affinché diventi mamma proprio come la sorella. Staremo a vedere quindi se la giovane deciderà di assecondarli o meno.

