Rivoluzione a Le Iene, non solo l’addio di Belen Rodriguez sembra dietro l’angolo ma ora spunta anche il nome della sostituta. Un nome importante che già sta facendo parlare. A sganciare la bomba è TvBlog. Non è il primo addio per la trasmissione di Davide Parenti. Nei mesi scorsi a salutare la trasmissione, tra le polemiche, era stato Teo Mammucari. “Ho lasciato Le Iene – aveva dichiarato a Libero – e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze”.

“Come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5″. Poi era uscita fuori la verità: “Davide (Parenti ndr) ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui”.





Belen Rodriguez lascia Le Iene, Veronica Gentili al suo posto?

E ancora: “Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”.

Dietro all’addio di Belen non ci sarebbero liti, né si conosce tuttavia il motivo preciso. Tuttavia sembra probabile che la sua esperienza sia arrivata ai titoli di coda. E sembra che per sostituirla Mediaset stia pensando a Veronica Gentili attualmente alla guida del talk show “Controcorrente”, che non sta ottenendo grandi ascolti.

Per ora si tratta solo di voci senza nessuna certezza ma qualcosa potrebbe davvero succedere, non è da escludere neppure la possibilità che Belen Rodriguez resti al timone del programma con Veronica Gentili al fianco. Nelle prossime settimane se ne saprà certamente di più.