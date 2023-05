“Perché ho lasciato Le Iene”. Cinque mesi di silenzio, ora Teo Mammucari svela cosa è successo davvero dietro le quinte

A gennaio ha creato non poco scalpore l’addio di Teo Mammucari a Le Iene. Una frattura, quella tra il conduttore e il noto programma di Italia 1, che è arrivata all’improvviso e che ha colto tutti di sorpresa. In doppia conduzione con Belen Rodriguez, a gennaio tutti avevano notato l’assenza del conduttore e la conduzione della showgirl argentina che non aveva fatto alcun cenno all’assenza del collega e non aveva dato spiegazioni al pubblico.

Subito si erano scatenate le indiscrezioni. Inizialmente si era pensato ad una assenza per malattia, ma l’ipotesi era stata scartata. Così era saltato fuori un altro scoop: una lite tra Teo Mammucari e Davide Parenti (il papà de Le Iene). “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”, si leggeva nella nota de Le Iene.

Teo Mammucari, perché il conduttore ha lasciato Le Iene

E ancora: “La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Teo Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Ora è Teo Mammucari a rompere il silenzio: “Ho lasciato Le Iene – ha dichiarato a Libero – e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5″. Il conduttore e comico è ora impegnato a teatro con “Più bella cosa non c’è“, un progetto imbastito dopo la fine del suo percorso a Le Iene”.

Teo Mamuccari ha spiegato il motivo del suo addio a Le Iene: “Davide (Parenti ndr) ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”.