Il Festival di Cannes 2023 è partito ufficialmente dieci giorni fa con la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di Johnny Depp, nei panni di re Luigi XV. I più grandi nomi del cinema internazionale sono arrivati in Costa Azzurra per la 76esima edizione della kermesse. Harrison Ford, Leonardo Di Caprio e Phoebe Waller-Bridge saranno tra le star che hanno sfilato sul tappeto rosso.

I film di maestri come Martin Scorsese, Wes Anderson e Ken Loach sono in anteprima al festival, insieme a tanti altri. Tre i film italiani in concorso: ‘Rapito’ di Marco Bellocchio, ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti e ‘La Chimera’ di Alice Rohrwacher. Tante le star arrivate sul tappeto rosso. Anche quest’anno non sono mancate le polemiche per la presenza di alcuni personaggi provenienti dal mondo del gossip e influencer.

Cecilia Rodriguez a Cannes con gioielli da oltre 50mila euro

Tra questi anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che ha sfoggiato un magnifico abito in seta rossa, firmato dallo stilista Antonio Perfetto. Una lunga gonna con spacco laterale, unita ad un bustier con scollatura a cuore e dettagli cut out sotto il petto. La modella ha attirato l’attenzione di molti utenti e anche molte critiche di chi si chiede il perché della sua presenza sul red carpet del festival.

24 maggio, giorno in cui è arrivata a Cannes, Cecilia Rodriguez ha partecipato alla prima di La Passion De Dodin Bouffant. Sui social le foto scattate prima del red carpet e durante e non sono mancate le critiche. “Ma chi ti credi di essere?”, “Sei andata a Cannes in mutande”, si legge tra i commenti sul post pubblicato da Cecilia Rodriguez su Instagram. Cecilia Rodrguez ha indossato un lungo abito rosso di Antonio Perfetto arricchito da dei bellissimi e costosissimi gioielli.

Andiamo a vedere nel dettaglio il prezzo dei gioielli in oro e brillanti Messika indossati da Cecilia Rodriguez a Cannes. Il bracciale è lo Skinny Desert Bloom, è un modello rigido caratterizzato da due fasce di diamanti venduto a 26.900 euro. Gli orecchini sono i Joy Round Diamonds, costano 2.580 euro. La collana è un chocker di diamanti incastonati. Il prezzo varia a seconda del taglio e della dimensioni delle pietre scelte. Può avere un costo di 29.500 euro.