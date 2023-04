Cecilia Rodriguez mai così esplicita. La modella ha pubblicato una foto hot su Instagram, ma allo stesso tempo ha anche fatto un gestaccio agli odiatori della rete, che tanto l’hanno criticata negli ultimi giorni. Si era resa protagonista di un episodio controverso ed era stata costretta a leggere molti commenti offensivi. Lei è rimasta in silenzio per un po’, poi ha parlato e lo ha fatto non soltanto verbalmente. Infatti, questa immagine ha detto decisamente più di ogni altra cosa.

La sorella di Belen è apparsa molto determinata e sicuramente i suoi fan avranno apprezzato tantissimo questa sua reazione. Cecilia Rodriguez ha compiuto due atti nello stesso istante, infatti ha fatto impazzire di gioia gli ammiratori con una foto hot spettacolare che ha messo in risalto il suo fisico perfetto. E in più ha fatto innervosire gli hater, che hanno avuto come risposta un gesto di disprezzo inequivocabile. E staremo a vedere se questa ‘guerra’ social continuerà ancora.

Leggi anche: “Che schifo, non hai rispetto”. Bufera su Cecilia Rodriguez: poche foto ed è il caos





Cecilia Rodriguez, foto hot e gestaccio agli hater

Tutto è nato quando diversi giorni fa Cecilia Rodriguez, prima che sorprendesse tutti con questa foto hot in topless, ha postato delle immagini mentre saltellava su un letto. L’avevano criticata di non avere rispetto e lei ha replicato così: “Ho pubblicato questa fotografia mentre andavo via dall’albergo, ero felicissima e volevo fare uno scatto che rappresentasse la mia felicità in quel momento. Mi piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi che facevo con i miei fratelli, quando ero piccolina. Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca“.

Poi ha aggiunto: “Ero felice e mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe. Non ho fatto nulla di grave perché le lenzuola si cambiano sempre, siate più sereni e divertitevi anche voi”. Ma successivamente ha anche postato una foto con la seguente didascalia: “Buenos dias“, ovvero “Buongiorno” e non solo ha fatto quasi vedere il suo seno, coperto solamente da un braccio, ma ha anche fatto il dito medio. Sicuramente rivolto a coloro che ancora la attaccano online.

Alcuni hater le avevano scritto: “Ma non ti fa schifo dormire dove ci sei salita con le scarpe?“, “Questo accade quando la roba non è la loro e soprattutto non la lavano loro”, “Le scarpe no, anche se le lenzuola le cambieranno. Non si può proprio vedere”.