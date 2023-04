Momento negativo per Cecilia Rodriguez, finita nella bufera per un gesto social che ha fatto innervosire tantissime persone. Lei pensava sicuramente di essere divertente e si sarebbe aspettata solamente grasse risate, ma non è stato così. C’è chi ha visto mancanza di rispetto nel suo comportamento e ora si resta in attesa di capire se ci saranno reazioni da parte della sorella di Belen. Al momento lei sta tacendo, ma la polemica è esplosa e probabilmente dovrà dire qualcosa nelle prossime ore.

Cecilia Rodriguez è stata travolta da questa bufera improvvisa per un gesto, che non ha fatto piacere a migliaia di utenti. Nei giorni scorsi invece il suo compagno Ignazio Moser si è soffermato sulle future nozze. Dunque molto ironicamente lui ha detto: “L’unica cosa che ho preteso di scegliere per il matrimonio con Cecilia è il vino, dato che possiedo una cantina”. Ridendo Ignazio ha poi aggiunto: “Per il resto dovete parlare con lei che decide tutto”. Ma vediamo cosa è successo adesso.

Cecilia Rodriguez, bufera per il suo gesto social

Tutto è successo sul suo profilo Instagram, quando Cecilia Rodriguez ha voluto pubblicare delle foto. E la bufera è stata repentina, a causa di un gesto ritenuto non adeguato. Non avrebbe dato il buon esempio a tutti coloro che la seguono con grande ammirazione. La showgirl e modella originaria dell’Argentina non ha però cancellato il suo post, che ha quindi confermato. Ma sono rimasti anche tutti gli attacchi durissimi, scritti da una quantità numerosa di odiatori della rete.

Cecilia Rodriguez ha caricato diverse immagini di lei, intenta a saltare sul letto con le scarpe da ginnastica ai suoi piedi. Essendoci ovviamente anche le lenzuola, in tanti l’hanno criticata per averle sporcate. E il sito Leggo ha raccolto diversi commenti negativi contro la fidanzata di Moser: “Ma non ti fa schifo dormire dove ci sei salita con le scarpe?“, “Questo accade quando la roba non è la loro e soprattutto non la lavano loro”, “Le scarpe no, anche se le lenzuola le cambieranno. Non si può proprio vedere”.

Ma ne sono arrivati anche altri di commenti simili: “Con le scarpe sul letto è assurdo”, “Che tristezza, fanno due soldi e si credono le star“, “Mancanza di rispetto per chi dopo di lei per lavoro è impiegato nella pulizia della stanza. Fa capire nettamente il livello di educazione”.