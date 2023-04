Ignazio Moser, ex partecipante del GF Vip nel 2017, è stato intervistato sul red carpet della premier di The Good Mothers. Durante l’intervista ha rilasciato varie dichiarazioni, tra le quali alcune su quest’ultima edizione del Grande Fratello, la cui fine si è tenuta lunedì 3 aprile. In particolar modo però Ignazio si è sbilanciato su dettagli nell’organizzazione del suo matrimonio assieme a Cecilia Rodriguez, conosciuta proprio all’interno del reality a cui entrambi hanno partecipato.

Ricordiamo infatti che nel lontano 2017, quando la Rodriguez entrò nel programma, era già impegnata con l’ex tronista di UeD Francesco Monte. Fu proprio lì che decise di lasciarlo, in seguito ad un colpo di fulmine per l’ex ciclista italiano. La storia tra i due è dunque da sempre stata sotto i riflettori. Ignazio Moser e Cecilia, ormai da quasi 6 anni insieme, hanno deciso da tempo ormai di fare il grande passo del matrimonio e proseguono, a quanto pare, i preparativi.

Ignazio Moser svela dei particolari sul matrimonio con Cecilia

L’ex vippone ha affermato, con un grande sorriso, proprio durante la fine dell’intervista, che l’organizzazione per l’attesissimo evento continua senza sosta. Ignazio Moser ha dichiaro che ad occuparsi del tutto è principalmente Cecilia e che lui ha preteso di scegliere soltanto una cosa. Dunque molto ironicamente lui ha detto: “L’unica cosa che ho preteso di scegliere per il matrimonio con Cecilia è il vino, dato che possiedo una cantina”.

Ridendo Ignazio ha poi aggiunto: “Per il resto dovete parlare con lei che decide tutto”. Parlando invece del GF Vip lui ha dichiarato che, nonostante abbia partecipato al programma in passato, non ha guardato le sue ultime edizioni. Moser ha detto di aver guardato, nello specifico quest’ultima edizione, soltanto quando all’interno vi erano dei suo amici. Ad esempio nel caso dell’entrata in casa di Matteo Diamante, il quale partecipò con lui all’Isola dei Famosi.

Ricordiamo anche che in questi ultimi mesi, anche in seguito alla notizia del matrimonio imminente riferita da Ignazio e Cecilia, spesso ci sono state delle voci su una possibile crisi tra loro due. In passato si è addirittura parlato di diversi tradimenti da parte dell’imprenditore italiano. Entrambi hanno però sempre smentito, portando avanti la loro storia d’amore.