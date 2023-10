Ballando con le Stelle, scoppia il caso. Nella prima puntata del popolare show di Rai1 condotto da Milly Carlucci uno dei protagonisti è stato Andrea Antonello, 30enne autistico la cui vita ha ispirato il film di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle amore”. Andrea, che è stato accompagnato dal papà Franco, ha partecipato in qualità di guest star al programma, quindi come ballerino per una notte. Le proteste sono scoppiate non certo per l’ospitata in sé, ma per quanto è stato detto. In particolare sono state le parole di Franco Antonello a suscitare diverse critiche.

Franco ha spiegato come ha reagito quando ha saputo della diagnosi del figlio: “Queste due mani, le vedi, le ho sfasciate sul cruscotto della macchina. Il cruscotto l’ho buttato via, era pieno di sangue, era pieno di tutta quella rabbia che io ho voluto scaricare in 300 chilometri. Ho sofferto molto. No, sto soffrendo molto. Perché questa sofferenza non passa per noi genitori. E la cosa più brutta è che neanche quando andremo nell’altro mondo si placherà, noi siamo destinati a soffrire anche dopo, finché vivranno i nostri figli”.

Le proteste del pubblico dopo l’intervento di Franco Antonello

In tanti hanno protestato per l’immagine che è stata offerta del variegato e complesso mondo dell’autismo. C’è chi ha parlato di ‘pietismo’ e ‘violenza’ come Federica Giusto, in arte autistic_red_fryk_hey: “Per l’ennesima volta la RAI narra l’autismo e la disabilità con pietismo, abilismo e violenza nei confronti delle persone autistiche. Non possiamo essere la causa di dolore e sofferenza per le nostre famiglie, non siamo un problema sociale. Parlate di noi senza di noi, chiediamo alla RAI di ascoltarci: fateci parlare. Diciamo BASTA a tutto questo!”.

La ragazza ha poi proseguito: “Sono autistica e sono molto stanca e arrabbiata perché non voglio più sentire parlare persone non autistiche di autismo in maniera pietistica, abilista e parlando di noi come se fossimo una disgrazia. Vorrei, anzi voglio, che ogni persona autistica possa sentirsi parte di questo mondo senza sentirsi un errore. E continuare a parlare di autismo in un certo modo davanti a questa persona e ad altre persone autistiche è assolutamente irrispettoso e violento nei nostri confronti. E quindi dico basta ai media che continuano a supportare un certo tipo di narrazione dell’autismo”.

Dello stesso avviso anche Marianna Monterosso che da tempo sta sensibilizzando l’opinione pubblica sull’autismo: “Cara Rai, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle è stato proposto il solito punto di vista sulla disabilità e sull’autismo. L’opinione di Franco Antonello su suo figlio Andrea può essere rispettabile, ma io non la condivido. E non penso nemmeno sia giusto dire determinate cose davanti al proprio figlio come se non esistesse, come se non capisse, come se non sentisse. Andrea è autistico, non stupido. Io sono autistica e quelle parole mi hanno dato dolore e sofferenza. Esistono altri modi di vedere e percepire la disabilità. E per completezza di informazione, visto che la Rai è servizio pubblico, andrebbero esposti. Fate parlare direttamente anche noi persone autistiche”.

