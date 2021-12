“Voglio spiegazioni”. Guerra tra i giudici di Ballando con le stelle: è scontro a pochi giorni dalla finale

A pochi giorni dalla finale non si spengono le polemiche a Ballando con le stelle. Nell’ultima puntata non sono mancati i colpi di scena. Tra tutti il riavvicinamento tra Morgan e la figlia Lara molto felice di poter ballare con il suo papà. Lara ha poi rivelato di sognare di diventare una ballerina (ma di hip-pop). Infatti, dopo la performance insieme a Morgan, zia Milly ha dato alla bambina l’occasione di esibirsi in una performance di hip hop, genere prediletto della giovane Castoldi.



Morgan per sua stessa ammissione, è stato un padre assente e più volte Jessica Mazzoli si è lamentata della situazione in tv, in particolare nel salotto di Barbara D’Urso. Ma adesso, grazie a Milly Carlucci, Morgan e Lara hanno avuto modo di riavvicinarsi. Naturalmente anche la mamma della piccola era d’accordo. Anzi, la donna in queste settimane ha mantenuto il massimo riserbo sulla partecipazione a Ballando con le stelle.



Ballando con le stelle che ha vissuto momenti di attrito tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. La maestre di ballo infatti non perde occasione per lanciarle frecciatine. Lo ha fatto anche negli ultimi giorni, una frecciata ben mascherata però. “Non ce l’avevo con te, non è colpa mia se la gente capisce questo”. Stavolta però Selvaggia se n’è accorta.







Nei giorni scorsi infatti Carolyn ha pubblicato delle foto insieme a Lamberto Sposini in giuria a Ballando. In alcuni commenti, raccolti da Selvaggia stessa, hanno fatto dei paragoni tra Sposini e la Lucarelli. “Cioè ma il senso di lanciare ancora frecciate? Ma che le avrò fatto mai? Ma che cosa sproporzionata e inutilmente cattiva. Bah”. Insomma tra le giudici di Ballando con le stelle non corre buon sangue.



Ballando con le stelle che si avvicina al suo atto conclusivo. L’appuntamento conclusivo con la trasmissione sarà una lunga cavalcata verso l’annuncio del campionissimo di questa edizione e del suo maestro professionista, con momenti di grande spettacolo che faranno da intramezzo. Tra gli ospiti Alberto Angela e Red Canzian.