Ballando con le stelle, la seconda semifinale riserva soprese a non finire: il ritorno di Mariotto e l’eliminazione di una delle coppie che più seguite dell’anno. Per molti la loro eliminazione è stata una vera sorpresa, dal punto di vista della tecnica non era tra le primissime, ma nelle ultime settimane avevano dato segnali di crescita impressionanti, tanto che gli esperti avevano dato per certa la loro presenza in finale. Invece il sogno si è interrotto sul più bello.

>> “Ecco che ha fatto”. Guillermo Mariotto, il colpo di scena sul caos di Ballando con le stelle

Sui social è polemica: “Meritavano la finale per quello che hanno fatto vedere in questi mesi”. E ancora: “la wild card se la meritavano loro, i giudici hanno toppato ancora una volta”. “Guardavo ballando solo perché c’ eri tu, mai guardato prima, sei uscito x me ballando finisce qui”.





Ballando con le stelle, Francesco Paolantoni eliminato

Insomma, un clima piuttosto avvelenato. Al termine della puntata, quando giudici e televoto avevano delineato la classifica, allo spareggio sono finiti Tommaso Marini, Luca Barabereschi ed il comico Francesco Paolantoni. Al termine di un percorso molto lungo a dovere lasciare la trasmissione è stato proprio quest’ultimo, sicuramente il ballerino che è cresciuto di più.

Anche Barbareschi era stato eliminato (il pubblico aveva salvato solo Tommaso Marni) ma è stato salvato in extremis da Simone Di Pasquale che ha deciso di utilizzare per lui la Wild Card. In finalissima sono andati, quindi: Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Annalou Castoldi, Tommaso Marini e Luca Barbareschi.

Ma le polemiche non finiscono: “Scandaloso! Posso anche capire che Tommaso abbia vinto lo spareggio, ma utilizzare la Wild Card per salvare Luca. Avevano già deciso chi dovevano essere i 6 che dovevano andare in finale”.