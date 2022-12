Il Covid ha colpito anche il GF Vip: quello che doveva essere un fortino inespugnabile è stato scalfito dal virus che per la prima volta ha fatto ingresso in casa. Nelle edizioni precedenti non si sono registrati casi di positività tra i concorrenti: tuttavia la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sarà ricordata anche per il Covid che ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà. In tutto sono risultati positivi al tampone 6 concorrenti e pian piano si sono negativizzati e hanno potuto fare rientro nel gioco. Hanno passato la quarantena chiusi in albergo.

L’ultimo in ordine di tempo a negativizzarsi è stato Alberto De Pisis. Prima di lui erano stati colpiti dal virus (e hanno poi fatto rientro in casa) Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Wilma Goich. Ma come è entrato il Covid nella Casa? A rispondere al quesito ci ha provato Gabriele Parpiglia: “Tra i nuovi ingressi Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. È entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare”.

GF Vip rivelazione Giaele De Donà: “Antonino aveva il Covid”

Nelle ultime ore è venuto fuori un retroscena sul Covid. Tutto parte da una chiacchierata a tre tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli nel cortiletto della casa più spiata d’Italia. I vipponi si sono ritrovati a scambiare dei pensieri e hanno ricordato alcuni episodi specifici avvenuti in questa loro permanenza nel reality. Poi all’improvviso Giaele De Donà prende la parola e fa intendere che Antonino Spinalbese avrebbe avuto il Covid nelle scorse settimane, nei giorni in cui Oriana Marzoli aveva appena fatto il suo ingresso al GF Vip.

“Quella volta che avevi il Covid. Aspetta, dai raccontiamo, faceva troppo ridere”, ha detto Giaele De Donà rivolgendosi a Oriana Marzoli, per poi riprendere nuovamente la parola. “Allora, quella volta che tu avevi il Covid e stavi male, era appena arrivata (Oriana ndr)”. Il video è stato postato sui social da un utente e, come comprensibile, sta facendo il giro del web. Nella breve clip Oriana ha interrotto il discorso della coinquilina e parlando con lei e Antonino Spinalbese ha detto: “No, aspetta, ti giuro che volevo andare…”.

In molti si stanno chiedendo se effettivamente Antonino Spinalbese abbia avuto il Covid in casa e – qualora fosse vero – il motivo per cui non sia stato isolato dal resto del gruppo così come avvenuto per gli altri concorrenti. Va detto che nei giorni in cui il virus si è sviluppato in casa, tutti i vipponi sono stati più volte sottoposti a cicli di tamponi per verificare o meno la positività. Antonino Spinalbese è stato monitorato come tutti gli altri e alla fine ha sempre proseguito il suo percorso. Resta in ultimo da capire se questa vicenda avrà ulteriori ripercussioni o si limiterà a una semplice chiacchierata in giardino.