“Così non può andare”. Giaele cambia tutto: clamorosa retromarcia dopo gli ultimi fatti al GF Vip

Sofia Giaele De Donà contro Patrizia Rossetti. Il recente caos dentro la Casa del GF Vip 7 ha conseguenze sugli equilibri dei vipponi. Tutto è nato dalle brutte parole, in più di un’occasione, di Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Micol Incorvaia. L’ultima volta la conduttrice ha chiesto: “Scusate pettegolezzo: quanto ca… beve quella ragazzina? Continua a chiedere un’altra bottiglia di vino”. “Vorrei che si ubriacasse”, ha risposto Wilma. E Patrizia: “Sì, per vedere che ca… succede”.

Nel frattempo Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono dati il primo bacio e pare proprio che i due vogliano fare sul serio. Prima in confessionale, poi sotto le coperte è scattata la scintilla. Nella puntata di ieri, lunedì 28 novembre, però, si è parlato a lungo delle offese rivolte a Micol da parte di Patrizia e Wilma. È intervenuta anche la sorella Clizia e poi Patrizia e Wilma hanno litigato tra loro, insomma un casino. Ora anche Sofia Giaele dice la sua sulla questione.

Sofia Giaele cambia idea su Patrizia dopo gli ultimi fatti

Parlando con Sarah, Oriana, Edoardo e Antonella, Sofia Giaele De Donà ha voluto esprimere la sua opinione su quanto avvenuto e soprattutto sulle parole dette da Patrizia Rossetti nei confronti di Micol: “Patrizia non l’ho mai nominata, mai avuto nulla contro, ma la mia opinione è cambiata da così a così dopo quelle cose (su Micol, ndr). Secondo me sono state inaccettabili, anche perché cosa ha fatto Micol? Non c’è stato niente prima. Avessero discusso…”.

Insomma Sofia Giaele De Donà non perdona Patrizia Rossetti per quello che ha detto di Micol Incorvaia: “Sto guardando e questa povera Micol l’hanno massacrata. Gliene hanno detto di tutti i colori. Non voglio giudicare il comportamento degli altri nei confronti di Micol, ma voglio ribadire il fatto che a questa ragazza gliene stanno dicendo dietro di tutti i colori e mi meraviglio della poca lucidità mentale di queste persone che oltretutto non sono giovanissime e che tutta Italia le sta ascoltando e criticando e loro stanno massacrando la povera Micol in maniera incredibile, e tutti gli altri dietro”.

LA CAZZO DI MILIARDARIA 👏🏻#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/D7XOsmKZqc — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 29, 2022

D’altra parte era stata proprio Sofia Giaele a rivelare a Micol che Patrizia e Wilma parlavano male di lei alle sue spalle: “Amo secondo me parlavano di te. Non so perché, posso dirti che hanno fatto tutto sto discorso davanti. Hanno fatto il nome di Nikita davanti a me, ma non hanno fatto il tuo. Quindi ho fatto 1+1 e ho capito dopo le cose che ti avevo già detto. Tu con Daniele non hai fatto niente, ma magari se hai detto qualcosa può averle dato fastidio, non so. Io non so se fossi te, ho pensato io perché non mi hanno fatto il nome”. Insomma, che alla base di tutto ci sia solo gelosia di Patrizia per Edo e di Wilma per Daniele?

