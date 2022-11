Edoardo Donnamaria scopre perché Oriana Marzoli sta male. Al Grande Fratello Vip la bella modella di Caracas si è invaghita, lo sapete, di Antonino Spinalbese. Tra i due effettivamente ci sono stati dei contatti ravvicinati, sotto le coperte, sopra, ma poi qualcosa si è rotto. L’ex di Belen Rodriguez è arrivato a dire alla venezuelana: “Tu sei una Porsche, a me serve una Ferrari”. Sorvolando sulle inevitabili polemiche scaturite da una frase del genere, anche Oriana s’è lasciata sfuggire qualcosa che forse non avrebbe dovuto dire.

Antonino si stava lamentando con Oriana di quanto le mancasse la figlia Luna Marì e lei per tutta risposta gli ha detto: “Ti capisco, anche a me manca tanto il mio cane”. Inutile dire che l’hair stylist non l’ha presa proprio bene bene. Fatto sta che i due si sono allontanati e per Oriana è iniziato il calvario. In più di un’occasione si è lasciata andare ad un disperato pianto nonostante i coinquilini abbiano cercato di rincuorarla. Ma c’è qualcuno, dentro la Casa, che ha capito il vero motivo del suo malessere.





Si tratta di Edoardo Donnamaria. A far stare così male Oriana Marzoli non sarebbe il dispiacere per la fine della relazione con Antonino Spinalbese, ma qualcos’altro. È stato proprio il volto noto di Forum a capirlo, prima di tutti gli altri. Recentemente Edoardo e Oriana sono diventati molto intimi e proprio durante una delle loro ultime chiacchierate è venuto fuori il motivo del malessere.

Già nell’ultima puntata di lunedì, pur non intervenendo in diretta, Edoardo Donnamaria ha difeso Oriana Marzoli. Per lui la fine della relazione con Antonino Spinalbese si è rivelata una ‘figura di me…’ da parte dell’hair stylist. Adesso è stato proprio lui a spiegare agli altri in giardino quale è la ragione del profondo malessere che porta Oriana a piangere così spesso.

Non ci arrivate proprio che #EdoardoDonnamaria #drojette è per la pace e non per le clip al veleno? A lui non interessa sparare sentenze e stare incarognito con le persone. È per il perdono e per le seconde possibilità. Non ghettizza e non offende. È un puro. #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/LlqZ3VcxR2 — Manuela Toraldo (@manuela_toraldo) November 22, 2022

Mi dispiace che molti non notino le qualità di edo annebbiati da altro

È un vero peccato perché merita tanto ❤️ #gfvip #drojette #edoardodonnamaria #donnalisi https://t.co/hspmXJEGmK — la Lu 23 (@Lu23_lu_) November 27, 2022

Mentre Sonia Bruganelli ha accusato Oriana Marzoli di aver recitato fino ad ora e di essere dispiaciuto per un fantomatico calo dei consensi, Edoardo Donnamaria pare aver inquadrato meglio la situazione: “Oriana non sta recitando. Sta così non solo per Antonino. Ma perché è uscita due mesi fa da una relazione di quattro anni. Il fidanzato ora si deve sposare con una”. Insomma, ecco cosa c’è nel cuore della modella. E perché questo turbinio di emozioni la rendano così fragile in questo momento.

