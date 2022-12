Il Covid è riuscito ad entrare anche nella casa del GF Vip. In tutto sono stati colpiti dal virus 6 concorrenti e pian piano si sono negativizzati e hanno potuto fare rientro nel gioco. Hanno passato la quarantena chiusi in albergo. C’è chi è guarito prima e chi ci ha messo un po’ più di tempo. Fortunatamente non avevano grossi sintomi e hanno dovuto attendere il tampone negativo per ritornare con gli altri coinquilini. L’ultimo in ordine di tempo a negativizzarsi è stato Alberto De Pisis, anche perché è stato l’ultimo ad avvertire dei sintomi ed è risultato positivo.

Nella giornata di mercoledì 30 novembre anche De Pisis è tornato in casa e – così come accaduto con gli altri vipponi – tutta la casa è stata freezata e lui ha iniziato a salutare i suoi compagni d’avventura mentre loro erano “congelati” e non potevano muoversi: “Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, ha esclamato. Poi il GF Vip ha interrotto il freeze e tutti sono corsi ad abbracciarlo.

Leggi anche: “Resta fuori dal GF Vip 7”. Il concorrente ci è rimasto parecchio male quando l’ha scoperto





GF Vip, Alberto De Pisis rientra il casa: negativo al Covid

Dopo i saluti, Alberto De Pisis ha raccontato i giorni in isolamento: “Dieci giorni in silenzio, è stato un incubo. Ero blindato”. E ancora ha raccontato che sono stati dieci mesi, una situazione molto pesante: “A tratti avevo le allucinazioni. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”. De Pisis ha salutato Nikita Pelizon e ha detto: “Ciao, amore dolce. Più negativo di così, guarda. Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati tutti?”. Poi si è rivolto a George Ciupilan ha affermato: “Ciao, piccolo”.

Poi il GF Vip ha “scongelato” i concorrenti e tutti sono corsi ad abbracciare con grande entusiasmo Alberto De Pisis per festeggiare il suo rientro in casa. Sui social stanno girando dei video che immortalano il momento: “Alberto, Alberto” hanno gridato e tutti gli hanno detto: “Bentornato”. Alberto De Pisis è stato l’ultimo a risultare negativo e dopo gli ultimi accertamenti ha potuto far rientro in casa per la gioia di tutti i fan e dei suoi coinquilini. Come qualcuno ricorderà, Patrizia, Luca, Charlie e Attilio hanno lasciato la Casa venerdì 11 novembre. A seguire Wilma, che è stata trovata positiva mercoledì 16 novembre.

L’ultimo è proprio Alberto De Pisis che invece ha lasciato la casa sabato 19 novembre. Ma come è entrato il Covid nella Casa? A rispondere al quesito ci ha provato Gabriele Parpiglia: “Tra i nuovi ingressi Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. È entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare”.