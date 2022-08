Arisa torna ad Amici. La cantante è pronta a riabbracciare Maria De Filippi nel talent show di Canale 5. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle che l’ha vista trionfare insieme a Vito Coppola, Arisa torna per vestire ancora gli abiti di professoressa di canto nella nuova edizione del programma. Insomma per la cantante è di nuovo venuto il momento di cimentarsi con i ragazzi di Amici dopo l’esperienza come concorrente e come investigatrice al Cantante mascherato.

E si tratta di una Arisa profondamente cambiata nel fisico e nello spirito rispetto alla donna che è sbarcata nel 2020 ad Amici. Arisa, infatti, ha subito un’incredibile trasformazione: è dimagrita sempre di più prendendo consapevolezza di sé stessa e del suo corpo. La prima volta che è apparsa notevolmente dimagrita è stata in un market di Pechino. La cantante si era recata in Cina per partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.





Arisa dimagrita, la trasformazione della cantante

Dopo quella foto all’interno del market cinese, Arisa decise di rivelare la ricetta della sua felicità su Instagram: “Tempo di preparazione: 39 anni. Difficoltà: tre cuoricini scuri su cinque. Ingredienti: 60g di me 50g di te da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando. Peperoncino qb. Tempo di cottura: (tutta la vita a fuoco lento, di tanto in tanto mescolare) C’est très facile… Buon appetito a tutti da #beijing2022″. In realtà, sembra che i veri ingredienti siano stati la sua felicità e voglia di cambiare per sentirsi meglio.

Nonostante Arisa sia rimasta molto vaga sui motivi che l’hanno spinta a dimagrire, è possibile ricostruire in parte le possibili motivazioni. La cantante che si fece conoscere a Sanremo con “Sincerità” è apparsa in ottima forma al Padova Pride Village, continuando a mostrarsi sempre più magra. A questo punto i follower hanno cominciato ad interrogarsi di più sulle possibili cause.

L’artista ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram che sembra far riferimento alla rottura con Vito Coppola.

“Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi“. E ancora: “Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto”. Possibile che sia una delusione amorosa il segreto del suo nuovo corpo da favola. Arisa non conferma nulla in merito, ma è evidente che adesso si senta meglio e dalle foto che pubblica sui social sembra essere tornata a stare bene.

