“Al posto di Anna Pettinelli”. Amici 22, accordo fatto: nome bomba per Maria De Filippi

Amici 22 nuovi prof per Maria De Filippi. Per l’edizione che inizierà a settembre un ritorno di lusso. Tante le novità che circolano. Tra queste l’arrivo tra gli allievi di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio. Già lo scorso anno circolava questa voce che ora ha ripreso vigore grazie alla soffiata del sito Blasting News e, nelle ultime, ore viene data praticamente per certa dall’esperto di gossip e opinionista Amedeo Venza. “Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci.



Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici!”, si legge dalla storia Instagram riportata da Amedeo Venza. Dunque a suo dire quest’anno dovrebbe essere fatta per il giovane cantante. E potrebbe tornare anche uno degli allievi più amati della passata stagione: Nunzio. Riporta Blasting news come si vocifera che Nunzio Stancampiano potrebbe avere un ruolo nella stagione del format che esordirà a metà settembre, il tutto per volere di Maria De Filippi.





Amici 22 nuovi prof per Maria: torna Arisa



La conduttrice avrebbe individuato nel danzatore un personaggio televisivo sul quale puntare, per questo starebbe pensando di “arruolarlo” come aiutante dei futuri allievi della scuola. Il siciliano, dunque, potrebbe condividere la sala prove con i ballerini che supereranno i casting e otterranno un banco, soprattutto quelli che rappresenteranno il suo stile di danza, il latinoamericano. (Leggi anche “Doppio colpo”. GF Vip 7, Alfonso Signorini cala gli assi: pronti 2 nomi pesanti)



Ma la vera bomba riguarda l’altra parte della barricata: gli insegnanti. Tra i nuovi prof di Amici 22 ci sarebbe infatti Arisa. Dopo un anno di ‘esilio’, la cantante, come riferisce TvBlog, tornerà nel talent show di Canale Cinque. Arisa potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli, data per partente già da settimane. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.



Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Per Arisa una soddisfazione dopo la rottura con Vito Coppola. Nei giorni scorsi aveva scritto una frase sibillina in proposito: “Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi.Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita”.

