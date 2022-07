Arisa nuda, di nuovo. La foto è stata pubblicata su Instagram dalla cantante in occasione del lancio del nuovo singolo “tu mí perdícíon”, in uscita domani a mezzanotte. il nuovo singolo “tu mí perdícíon”. “Fratelli e Sorelle, domani a mezzanotte esce ‘tu mí perdícíon’. Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa”, l’incipit della didascalia.

La ‘svolta estetica’ della cantante è iniziata un anno fa e prosegue. Basta guardare l’artwork del nuovo progetto: nello scatto che ha ovviamente scatenato tutti i suoi fan Arisa, che già da qualche giorno ha tolto le extension per tornare ai suoi capelli naturali, è nuda, con le parti intime coperte solo da mani con guanti in lattice rosa e nero.





Arisa nuda: la foto per il lancio del nuovo singolo

La didascalia del post che annuncia l’uscita di “tu mí perdícíon” è lunga e la cantante sembra parlare di un amore fortissimo provato per la prima volta, ma purtroppo finito. Il messaggio è rivolto al ballerino di Ballando con le Stelle, Vito Coppola? “Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi.Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita”.

“Ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi.Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto.Adesso sto meglio.Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito”, continua Arisa sotto al post in cui si mostra nuda, senza veli.

“Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte.#tumiperdicion racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada.Strano è l’amore quando è autentico, indefinibile ma potentissimo, onnipresente anche nella perenne assenza.Manca, piango, vivo, passa.X boys and girls dal cuore spezzato, che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera. Amen”. Ovviamente sotto al post di Arisa nuda i commenti sono arrivati a pioggia. Tantissimi “Wow” e complimenti come “Ciaone proprio”, “Unica”, “Spettacolare”.

