Una nuova coppia dopo la fine di Amici 23. Impazza il gossip dopo la pubblicazione di un video diventato virale sui social network in cui due volti molto noti della trasmissione di Maria De Filippi sono ripresi insieme. Non solo, nel video i due si abbracciano e si scambiano un bacio appassionato. La coppia finora non aveva destato “sospetti”. La scena di conseguenza ha sorpreso e ha fatto impazzire i seguaci del programma: “Sono la coppia perfetta”.

Nonostante Amici sia andato in “ferie” già da alcune settimane, i protagonisti del talent show sono sempre “attenzionati” dal pubblico: cosa fanno gli ax allievi, dove sono e soprattutto con chi si frequentano? Petit e Marisol, che hanno iniziato la loro storia durante Amici, sembrano felicissimi insieme. Mentre nonostante il tifo del pubblico, Holden e Sarah Toscano sono rimasti solo buoni amici. Ma ecco che si palesa a sorpresa una nuova coppia.

Amici, coppi a “a sorpresa”: scoppia l’amore dopo la fine del programma

Scatta il bacio tra i due ex allievi di Amici. Stiamo parlando della ballerina australiana Isobel Kinnear di Amici 22 e del ballerino bresciano Alessio Gaudino di Amici 15. I due in questi giorni si trovano a Desenzano sul Garda. E da qui entrambi postano video e foto per i loro follower. Tra un seflie e una stories, spunta anche il video “incriminato”.

Bacio sì o bacio no tra Isobel e Alessio Gaudino? pic.twitter.com/a5kzj3JgsR — AMICI NEWS (@amicii_news) June 14, 2024

Le immagini in queste ore vengono passate ai “raggi X” dagli appassionati di Amici. Le immagini mostrano Isobel sorprendere Alessio alle spalle, i due poi si abbracciano e si accarezzano la testa. E alla fine scatta anche il bacio. Una parte del pubblico sostiene che si sia trattato di un bacio sulle guance, uno scambio di tenerezze tra amici. Altri invece sono sicuri che è stato il bacio di due innamorati.

Comunque sia, le immagini hanno fatto il giro del web. E hanno fatto felicissimi tanti seguaci della trasmissione. Al momento, nonostante il grande clamore e il tamtam mediatico, i diretti interessati non hanno né smentito e neanche confermato le voci sulla loro presunta relazione.

Isobel e Alessio non sono comunque soli. In altre storie social appaiono insieme a loro altri protagonisti di Amici tra i quali un altro ballerino amatissimo dai telespettatori, Dustin. La loro presenza a Desenzano del Garda è legata infatti a uno spettacolo. Vedremo nei prossimi giorni se i due usciranno definitivamente allo scoperto.