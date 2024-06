Amici 23 è finito da un po’ di tempo, ma ora inaspettatamente è arrivata una notizia tutt’altro che positiva sui cantanti Holden e Sarah, ma non solo. Infatti, non si sarebbero mai aspettati di dover incorrere in una situazione simile, visto che i presupposti parevano essere alquanto buoni. Invece sta cambiando tutto repentinamente e la preoccupazione aumenta.

Il pubblico di Amici 23 quasi non ci crede, ma purtroppo Holden e Sarah devono fare i conti con questa novità sfavorevole. Dovranno necessariamente rimboccarsi le maniche per provare a risalire la china, ma queste informazioni non sono affatto rassicuranti. E ora il timore è che possano esserci ulteriori peggioramenti. C’è un altro cantante che invece sta facendo il percorso inverso.

Amici 23, brutta notizia per Holden e Sarah

Nonostante il successo avuto grazie ad Amici 23, Holden e Sarah stanno iniziando ad avere le prime ripercussioni negative. I loro album non stanno rispondendo alla grande nell’ultimo periodo, infatti nelle scorse ore è stata diffusa la classifica FIMI coi dischi maggiormente venduti. E i due allievi del talent show di Maria De Filippi non stanno andando bene.

E stiamo parlando quasi di un flop, come ammesso dal sito Novella 2000. Infatti, Holden ha perso 17 posti in classifica, passando dalla posizione numero 6 alla 23. Sarah, che era 23esima, è scivolata addirittura al 32esimo posto. Male anche Mida, che era 12esimo e ora deve accontentarsi della posizione 26. Ad aver avuto un miglioramento è stato solamente Petit.

Parlando di Petit, era 15esimo e adesso con il suo album ha quasi raggiunto la top ten. Infatti, è balzato all’11esimo posto e può ritenersi soddisfatto, visti anche i risultati dei suoi compagni.