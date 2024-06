Come ogni estate tornano i rumor sui prossimi insegnanti di Amici. I fari, come spesso accade, si sono concentrati ancora una volta su Raimondo Todaro che voci, non confermate da alcuna fonte ufficiale, danno in partenza. Al contrario di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. La prima, rispondendo alle domande dei fan sui social, aveva annunciato che anche per la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi tornerà a coprire il ruolo di insegnante, con grande gioia di tutto il pubblico.

Quanto ad Alessandra, parlando del suo possibile approdo a Ballando aveva detto: “Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che sono qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice!”.





Amici, tornano i rumor su un presunto addio di Raimondo Todaro

E ancora: “Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”. Quanto a Raimondo Todaro, voci parlano di un suo addio. Il motivo? Vorrebbe provare nuove sfide. E secondo altre voci di corridoio, sottolineiamo voci e quindi tutt’altro che confermate, ci sarebbero stati attriti con una parte del gruppo.

Il motivo sarebbe legato al modo in cui si è rapportato con alcuni allievi, con Nicholas in particolare, con il quale secondo alcuni si sarebbe comportato in modo poco professionale. Staremo a vedere. Di sicuro le voci sul programma non mancano: “Di recente infatti si sta insistentemente parlando di un possibile addio di Emanuel Lo, che potrebbe dunque lasciare la scuola”.

“Ma non solo. Si mormora anche che a prendere il posto del coreografo sia nientemeno che Elena D’Amario, da anni storica professionista del talent show. Come se non bastasse si è anche parlato di un presunto ritorno di Veronica Peparini, dopo qualche anno di assenza”, scriveva Novella 2000.