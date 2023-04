Amici 22, la parolaccia in diretta tv. I giovani talenti della scuola più gettonata d’Italia continuano a sfidarsi e mirare dritto alla serata conclusiva, quella durante la quale il trofeo più ambito arrriverà tra le braccia di solo uno di loro. Ma in attesa dell’imperdibile appuntamento della finale, Maria De Filippi e il suo staff di professori non possono che ragalare al pubblico anche momenti divertenti, oltre che colpi di scena a profusione. Ed è questo il caso dell’ultima messa in onda del programma: i microfoni sono rimasti accesi e si è sentito tutto.

Maria De Filippi dice una parolaccia in diretta tv. La reginetta degli ascolti si è lasciata andare a un simpatico siparietto nel corso della settima puntata del serale di Amici 22. Tante le anticipazioni messe in circolo nel corso dei giorni che hanno preceduto l’appuntamento del sabato sera italiano e alta dunque l’asticella delle aspettative, tra nuove sfide, ballottaggi e ospiti d’eccezione in studio. Questa volta però il momento televisivo è stato ‘acceso’ proprio dalla padrona di casa in persona.

Maria De Filippi dice una parolaccia in diretta tv ad Amici 22: “Via con quella ca**o di mano”

L’esilarante momento televisivo è sopraggiunto quando la è volta al termine il guanto di sfida tra prof. Ad animare l’esibizione la coppia formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Infatti a grande sorpresa ecco entrare in studio Mercoledì e la Mano, che si sono cimentati in un balletto abbastanza conosciuto messo in circolo su Tik Tok. Ovviamente sotto le maschere la coppia di prof della scuola che non sembravano avere alcuna intenzione di abbandonare il palco fino a quando Maria De Filippi non ha deciso di intervenire e con tono divertito ha detto: “Via con quella ca**o di mano”. Questa sarebbe stata l’espressione colorita di Maria De Filippi detta a microfoni accesi.

Rudy Zerbi, sotto la maschera di Mano, ha inseguito la conduttrice che dunque non ha esitato a ‘scacciarlo’ via. Ovviamente il pubblico si è lasciato andare a una grande risata e tra gli applausi la conduttrice ha ripreso il suo posto con ancora il sorriso sulle labbra. Si ricorda che le puntate del talent show sono registrate quindi il momento televisivo è stato volutamente trasmesso in quanto ha sicuramente rappresentato un divertente ‘chicca’ della serata.

Un altro momento che ha tirato in ballo la conduttrice è stato quello del ballottaggio. Infatti Maria De Filippi si sarebbe avvicinata a Cricca poco prima che si girassero le carte per provare a smorzare la tensione. Un accenno di abbraccio ha subito acceso gli animi di alcuni utenti che hanno ritenuto l’atteggiamento di Maria troppo di parte. In verità, Maria De Filippi conosce i punti deboli degli allievi e quello di Cricca è appunto rappresentato dalla forte emotività.