Amici 22, l’eliminazione di Ramon fa ancora discutere. Oltre a quello che è successo in Casetta, dove diversi allievi hanno espresso tutto il loro dispiacere, in molti si sono lamentati per l’esito delle votazioni: “Non vi meritate l’eccellenza di questo ragazzo – ha scritto un utente – ma l’AUTOTUNE di Wax e le lacrime di Cricca e Maddalena!! Il vero talento oscurato durante l’intero serale, per dare spazio a sfide inutili che non valorizzano il talento! Mai una sfida di versatilità, tutti i talenti stanno andando a casa”.

“Fuori – continua il fan di Ramon Agnelli – hanno riconosciuto il suo talento ed è stato premiato con un contratto!! Lasciamo quelle esibizioni di autotune e coreografie “sexy” che non valorizzano il talento a Malgioglio!”. L’allievo, dal canto suo, si è rivolto così agli altri: “Grazie di tutto, veramente, siete stati davvero una famiglia. Vi voglio tanto bene, il gioco va avanti e quindi non vi dovete spaventare, dovete essere felici di essere qua a fare quello che amiamo, tanto fuori continuiamo a fare quello che amiamo”.

L’eliminazione di Ramon e l’intervento di Maria De Filippi

Tra i protagonisti di Amici 22 più provati per l’addio a Ramon ci sono Isobel e Angelina Mango. Le due hanno pianto amaramente per questa eliminazione. Anche Wax ha evidenziato come l’assenza del ballerino si sia fatta sentire subito. Poi Angelina ha esclamato: “Ma avete visto dove va?”, riferendosi al contratto di 6 mesi con una famosa compagnia di danza ottenuto da Ramon. “Lui ha vinto”, è stato il commento di Wax.

In tanti hanno notato anche il comportamento di Maria De Filippi che, dopo aver rivelato il nome di Ramon come eliminato, non ha lasciato da soli gli allievi. In particolare la conduttrice si è rivolta a Isobel che ha ammesso: “Sarà strano domani“, aggiungendo che Ramon è proprio “una bellissima persona”. Maria ha chiesto alla ballerina come stesse e la risposta è stata: “Sto vivendo”. Queen Mary ha così consolato Isobel ricordandole anche la vicinanza e l’amicizia di Angelina.

Nella puntata di sabato Ramon ha lasciato il programma e appena uscito dalla casetta Isobel e Angelina reagiscono così… #Amici22 pic.twitter.com/LbVRyakGaL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 24, 2023

“Non lo so, mi sento come una cretina – ha confessato Isobel dopo l’eliminazione di Ramon da Amici 22 – Lo sappiamo, ogni settimana la stessa cosa. Tante lacrime oggi”. Insomma, non è semplice per loro che avevano legato molto con il ballerino. Le due hanno fatto una “bella chiacchierata” prima di andare a dormire. Ancora fanno fatica a realizzare che le loro strade e quella di Ramon si sono separate…

