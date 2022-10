Amici 22, un altro giudice potrebbe lasciare il serale: uno choc per i fan del programma che dopo due anni speravano nella riconferma. Riconferma che Maria De Filippi avrebbe voluto, a dire di no è stato proprio il giudice. Intanto la trasmissione va avanti e, proprio poche ore fa, sono arrivate notizie su due ex allievi del programma: Sissi e Dario. Intervistati da Lorella Cuccarini hanno raccontato alcuni dettagli della loro storia. “Con Dario va benissimo. Mi fa strano dirlo anche. Io ho sempre avuto storie strane. Quindi ovviamente dopo aver vissuto quelle cose incontrare una persona così limpida così sincera per me è stata una sorpresa. Non me lo sarei mai aspettato”.



“È bravissimo, gentilissimo. Lui ti travolge quando ti parla di qualcosa che ti appassiona, è intelligente. Molto informato su tante cose. Lo ascolto come se stesse insegnandomi qualcosa. Penso che mi sia innamorata del fatto che fosse molto rispettoso nei miei confronti. Poi che fosse così ricco. Sa tante cose e a me piace ascoltare e imparare sempre. Tante cose mi ha fatto scoprire e io non le conoscevo neanche. Vederlo ballare anche è emozionante, quando viene a casa balla in salotto”.

Amici 22, Emanuele Filiberto dice addio al talent?



E ancora: “Io dico “wow”. È affascinante. È più maturo della sua età. I suoi genitori sono stati carini con me. Gentilissimi. Amo questa cosa perché non ero abituata. Lui prende gli aerei così per farmi le sorprese. Mi lascia a bocca aperta”. Tornando ai giudici pare che Emanuele Filiberto non sarà della partita. Il principe ha messo in discussione la sua presenza nel talent show, lasciando intendere che avrebbe intenzione di trovare stimoli diversi e quindi voltare pagina.



“Ci siamo divertiti tanto con Stash e Stefano. C’è un momento per tutto. Con Amici abbiamo già fatto due anni, mi piacerebbe trovare dei progetti interessanti. Poi in questo momento lavoro molto in America”, ha dichiarato Emanuele Filiberto a Verissimo. Un nuovo no (pare che la De Filippi sia a caccia di un sostituto) dopo quello probabile di Stefano De Martino, bloccato dagli impegni in Rai.



Da Stasera tutto è possibile a Bar Stella fino al nuovo Sing Sing Sing – e uno spettacolo teatrale previsto tra marzo e aprile, quando è in onda il format di Canale 5 – Stefano dovrà fare i salti mortali. Nonostante tutto non ha definitivamente chiuso le porte ad Amici: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”.

