Raimondo Todaro ‘sostituito’ ad Amici, l’attore al suo posto. Cosa succede nel talent show condotto da Maria De Filippi? Beh sui social si sta scatenando un polverone dopo le ultime puntate che hanno visto protagonista il popolare ballerino e insegnante. Nei giorni scorsi, precisamente domenica 9 ottobre, è andata in scena la sfida di ballo. Naturalmente si tratta di un momento cruciale nel quale gli allievi sanno che possono perdere il proprio posto.

L’ex maestro di Ballando con le Stelle, in particolare, pare aver preso di mira Gianmarco. L’allievo scelto dalla maestra Alessandra Celentano non ha convinto per nulla Raimondo Todaro. Quest’ultimo ritiene il giovane “normale”. Non vede in lui quel talento cristallino che dovrebbero avere gli allievi di Amici. E ha ripetuto l’aggettivo “normale” più volte durante la lettera letta dalla conduttrice. Raimondo non si spiega perché Alessandra lo voglia nella scuola.

L’arrivo dell’attore Gabriele Rossi nella scuola di Amici

La sfida di ballo ha visto l’arrivo in studio di Gabriele Rossi che, oltre ad essere un attore, è anche ballerino e coreografo. A sfidarsi sono Gianmarco, che sa di dover conquistare Raimondo, e Claudia scelta dal maestro per la sua unicità. “Tutto così, così. Tutto senza picchi” ha letto Maria De Filippi nella lettera scritta dal maestro.

A scatenare la reazione degli spettatori sui social è stato però l’intervento di Gabriele Rossi. L’attore e ballerino, infatti, pare aver conquistato il pubblico con i suoi giudizi sui ballerini. “Bravi ad entrambi – ha dichiarato Rossi prima di svelare la sua decisione -per l’atteggiamento reciproco che avete dimostrato”. Poi ha affermato che il numero eccessivo di piroette ha condizionato la performance di Claudia, facendola stancare.

GABRIELE ROSSI SUBITO AL POSTO DI RAIMONDO TODARO #amici22 — 𝕍 𝕒 𝕝 𝕖 𝕟 𝕥 𝕚 𝕟 𝕤 𝕜 ª (@vale_enne) October 9, 2022

Oddio Gabriele Rossi super competente Maria cosa aspetti a sostituirlo al posto di Raimondo #amici22 — the hour (@greeenhour) October 9, 2022

Sulla prova di Gianmarco l’attore e ballerino ha detto: “Ha delle possibilità in più di migliorare nel breve tempo che il programma metterà a disposizione nella scuola”. Insomma l’allievo resterà al suo posto. Ma che ne sarà di Raimondo Todaro? Già, perché su Twitter in tanti stanno spingendo affinché Gabriele Rossi sostituisca proprio Raimondo come maestro. “Scusate redazione ho una proposta da fare: mettiamo Gabriele Rossi e togliamo Raimondo Todaro? Grazie mille” scrive un utente. E non è l’unico, anzi sono in tanti ad avanzare la richiesta. Come finirà?

