Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, gli allievi di Amici 22 hanno assistito all’ennesimo scontro fra i due prof di danza. Tutto è iniziato quando l’ex star di Ballando con le Stelle ha chiamato Ramon in studio per assegnargli un compito, visto che domenica in puntata non c’era stato tempo. E qui si inserisce la Celentano.

All’improvviso è entrata la maestra di ballo più temuta da tutta la scuola di Amici, che ha chiesto di poter assistere all’esame del suo allievo. Todaro ha acconsentito, per poi complimentarsi con il ballerino che ha dunque superato la prova. Chiuso il capitolo Ramon, però, è presto arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe per la Celentano.

Alessandra Celentano Todaro, scontro di fuoco ad Amici 22

Alessandro Celentano è voluta restare a parlare con il collega sulla probabile sostituzione di Asia con Claudia: “Io a vedere una ragazza così mi sento male, non capisco come fai tu. Questa piange dalla mattina alla sera, è disperata”, ha detto a Todaro senza nascondere il dispiacere per Asia.

Dopo aver dato l’ultimatum ad Asia, Todaro sta ragionando: eliminare la sua allieva e prendere Claudia, oppure continuare a tenerla con sé. L’ago della bilancia sembra propendere più per la prima ipotesi e infatti Claudia è già stata fatta entrare in casetta dove resterà per tutta la settimana. Secondo Alessandra Celentano però il prof sa già cosa fare, sta solo allungando i tempi.

Alessandra Celentano è talmente sicura che Raimondo Todaro sceglierà Claudia da scommetterci su: “Facciamo una scommessa? Tu tieni Claudia”, ha detto a Todaro, incredulo. Secondo lui la maestra si sta solo facendo tanti film e che a lui non frega niente di fare eventuali brutte figure. “Adesso stai rattoppando qualcosa che non andava fatto”, ha concluso lei. Come anticipato all’inizio, i ragazzi in casetta hanno assistito allo scontro e Asia non ha nascosto la sua delusione nei confronti del suo prof.