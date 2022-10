Amici 22, si avvicina la nuova puntata del dating: in arrivo grandi novità e tanti ospiti vip. Intanto nella scuola le lezioni vanno avanti. Nelle ore scorse la maestra Celentano e il maestro Todaro si confrontati su Asia e Claudia mentre ai ragazzi è stata data l’opportunità di vedere e sentire cosa succede in studio. Parole che non sono piaciute né dentro né fuori con il dibattito che si è scatenato sui social. “Sempre a criticare ma dare una possibilità è un reato!!La vuole aiutare fino all’ultimo è vedete sempre del marcio quando si tratta di Raimondo”.



E ancora: “Ha detto giusto male che va ha dato la possibilità per un mese, che altri ragazzi sognano!!Lei sta sempre a piagnucolare e criticare troppo immatura non fa nulla per lottare per tenersi il banco!!Il mio pensiero!!”. E ancora: “Todaro non ha dimostrato umanità. Ha illuso una ragazza. Ogni puntata è stata un trauma per lei. Non è giusto usare una ragazza solo per avere clip in cui litiga con la Maestra Celentano. Senza cuore. Prima lo sostituiscono come insegnante, meglio è”.

Leggi anche: “È meglio che tu sappia”. Belen Rodriguez avverte Stefano De Martino. Momento decisivo tra loro





Amici 22 tra gli ospiti della nuova puntata anche Loredana Bertè



Intanto nei giorni scorsi è arrivata la notizia del possibile addio di Stefano De Martino. Il motivo? Gli impegni in Rai con diversi programmi – da Stasera tutto è possibile a Bar Stella fino al nuovo Sing Sing Sing – e uno spettacolo teatrale previsto tra marzo e aprile, quando è in onda il format di Canale 5. Nonostante tutto oggi Stefano De Martino non ha definitivamente chiuso le porte ad Amici: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”.



Intanto per domenica sono attesi 2 super ospiti. La prima importante anteprima è legata alla presunta presenza di Tananai, il simpatico artista ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022 e oggi idolo delle ragazzine. Sembrerebbe poi che arrivi in studio anche Loredana Berté. La seconda ospite musicale sarà presente per giudicare la gara di cover fra i ragazzi.



Anche in questa edizione insomma non mancheranno sorprese. E gli ascolti volano. Domenica scors, nonostante il talk show su Ballando con le Stelle la Domenica In di Mara Venier non è riuscita a battere Amici che ha catturato 2.595.000 spettatori e il 21.41% contro i 2.363.000 spettatori di zia Mara il 18.19% di share nella prima parte; 2.020.000 spettatori e il 16.03% di share nella seconda parte.

“Ascoltami bene”. Amici 22, resa dei conti tra Alessandra Celentano e Ramon