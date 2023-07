Amadeus, il duro attacco. Dall’ultima edizione di gran successo di Sanremo 2023 ad oggi il conduttore ha cominciato a essere molto attivo anche sui social. Il pubblico italiano ha assistito al momento in cui Chiara Ferragni, proprio sul palcoscenico della kermesse musicale, ha dato vita al profilo Instagram di ‘Ama’, che poco prima condivideva il social con la moglie Giovanna. Oggi le parole del conduttore vengono quindi condivise proprio attraverso il social, e le parole di Ama mirano a colpire alcuni nomi vip del mondo della musica e non solo.

Il duro attacco di Amadeus punta a ‘loro’. Nessun destinatario specificato, eppure i fan riescono a cogliere i riferimenti e scappano fuori subito alcune ipotesi a riguardo. Ma procediamo con ordine per capire cosa è successo e cosa abbia spinto il conduttore televisivo a parlare chiaro e tondo. Secondo alcuni anche Amadues, attraverso un post criptico, sembra si sia rivolto a Morgan e Vittorio Sgarbi dopo le loro parole espresse a Estate al Maxxi di Roma.

Il duro attacco di Amadeus punta a ‘loro’: “Anche un idiota può sembrare una persona intelligente…”

Questo il contenuto del post che non menziona nessuno in particolare, seppur sottintenda un dissenso: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”, e ancora: “Più volte ho constatato che è proprio così…”. Questo sarebbe accaduto dopo l’intervento di Vittorio Sgarbi che ha dunque asserito: “Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”.

Parole a cui anche Morgan si è aggiunto dicendo la sua: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno…ma cinque”. Poi la proposta esplicita del sottosegretario alla cultura rivolta al cantante: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo: sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”.

Non sappiamo dunque se il post di Amadeus funga o meno da replica a queste espressioni. Ma per quanto riguarda la conduzione di Sanremo 2024, Amadeus stesso avrebbe asserito a Il Fatto Quotidiano: “Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti” e ancora: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”.