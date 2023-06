Brutta notizia in arrivo per Amadeus. Dopo le voci su un suo possibile addio al Festival di Sanremo, ben condotto nelle ultime edizioni, ora spunta un’altra indiscrezione sul popolare personaggio tv. Intanto diciamo subito che le voci su Sanremo sono state smentite. Ama sarà sempre al suo posto e anzi sono usciti già i nomi delle possibili co-conduttrici che potrebbero essere Arisa, Emma, Elodie e Annalisa. Tutto da verificare, ma Amadeus ci sarà.

La notizia uscita di recente, invece, riguarda uno spettacolo, meglio un evento, che Amadeus ha sempre diretto nelle ultime edizioni. Ebbene sembra che stavolta Ama dovrà farsi da parte. Al suo posto un doppiatore e conduttore che recentemente sta trovando parecchio spazio in tv. Dunque tutto nasce dall’annuncio di TVBlog che riporta la decisione dei dirigenti Rai: “La Regione Calabria ha firmato un accordo biennale con Rai, attraverso Rai Com…”.

Amadeus sostituito da Pino Insegno per il grande show

Ma che c’azzecca la regione Calabria con Amadeus? Ve lo spieghiamo. Il portale ha rivelato che la Rai, in virtù dell’accordo con la regione meridionale, organizzerà lì le prossime due edizioni de “L’anno che verrà”. Lo show col quale Rai1 saluta il vecchio anno e dà il benvenuto all’anno nuovo solitamente condotto proprio da Amadeus.

Rai e Regione Calabria hanno trovato un accordo che caratterizzerà anche altri programmi oltre a “L’anno che verrà”: “Un accordo strategico che, già a partire dal prossimo mese di luglio, vedrà la Regione Calabria protagonista di alcune trasmissioni del day time”. Intanto si vocifera pure che Amadeus sarà sostituito alla conduzione dello show da Pino Insegno.

Il popolare doppiatore potrebbe quindi sostituire Amadesu alla conduzione de “L’anno che verrà”. Per Pino Insegno si tratterebbe di un altro programma dopo “Il Mercante in Fiera” che lo vedrà protagonista nel prime time di Rai2. Inoltre Insegno, grande amico di Giorgia Meloni, dovrebbe rimpiazzare anche Flavio Insinna a “L’eredità”. Per sapere se tutto ciò sarà confermato dobbiamo aspettare il prossimo 7 luglio, quando verranno presentati i palinsesti Rai 2023/2024.

