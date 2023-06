“Sì, è tutto vero”. Amadeus, non poteva rimanere segreto: la notizia dopo Italia loves Romagna

Italia loves Romagna, il concerto benefico organizzato a Campovolo per le vittime (e i danni) dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle settimane scorse, e condotto anche da Amadeus, è stato un successo. Particolarmente toccante il discorso iniziale di Laura Pausini: “Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia”.

>“Ti devo dire una cosa”. Laura Pausini, la bomba l’ha raggiunta dopo Italia Loves Romagna

“Quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato. Io sono nata qui, non posso dare molto, ma voglio essere presente, con voi, perché io sono di voi, da sempre”.





Ascolti Tv, Italia loves Romagna vince la gara del sabato

“Questo coraggio – ha proseguito gridando – che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c*lo, perché quando hai una possibilità devi andarla a prendere e questo a me lo ha insegnato la mia terra”. Parole che hanno permesso anche a Italia loves Romagna di vincere la gara degli ascolti.

Italia Loves Romagna ha intrattenuto 3.560.000 spettatori con il 24.7% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha interessato 2.450.000 telespettatori (30.8%); Lo show dei record su Canale 5 ha convinto 997.000 spettatori (9%). Desideri mortali su Rai 2 ha ottenuto 469.000 utenti (3.4%); Indiana Jones e il tempio maledetto ha interessato 792.000 spettatori (6.1%).

Su Rai3 TG3 Speciale sulla situazione in Russia ha raccolto davanti al video 549.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica – Speciale è stato visto da 660.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha interessato 832.000 spettatori con il 5.7%. A seguire La7 Doc segna 265.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 – dalle 20.17 alle 22.48 – 4 Ristoranti è stato seguito da 385.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Sparita nel nulla – Il caso Elena Celeste segna 337.000 spettatori (2.5%).