Italia Loves Romagna, Laura Pausini colpisce la conduttrice. Un trio di conduttori imperdibile davanti ai 40mila spettatori in platea pronti a sostenere a gran voce l’iniziativa promossa per la raccolta fondi a favore della regione italiana duramente colpita dall’alluvione. Alla guida del timone, immancabile Amadeus, al fianco di Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Ed è proprio quest’ultima che sembra essere rimasta piacevolmente colpita da Laura Pausini.

Francesca Fagnani elogia Laura Pausini. Una serata-evento indimenticabile che unsice sotto un unico battito tantissimi vip del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica italiana. La conduttrice de Le Belve non è riuscita a trattenere la stima per la cantante romagnola: “Ho un sogno da sbloccare: “Buonasera e benvenuta Laura Pausini, lei che belva si sente?””, questo il contenuto del tweet condiviso da Francesca Fagnani, a cui la conduttrice e giornalista ha aggiunto un “Anche io”.

Laura Pausini ha decisamente incantato non solo la Fagnani ma tutti i presenti. Esecuzione impeccabile di brani iconici, come Benvenuto e Simili e Romagna Mia. Senza dimenticare il discorso da brividi che ha dedicato alla sua terra: “Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi”.

Occhi commossi e voce rotta, Laura Pausini ha poi aggiunto: “Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato”. Ma la serata si è colorata anche di momenti che sono passati sotto il duro commento del pubblico a casa.

“Non si sente nulla o cosa? Cioè il fonico ha dato forfeit io sento più gli applausi del pubblico che le voci”, oppure “Se si deve sentire cosi possono anche chiudere”, “Tutto molto bello ma l’audio è fa schifo!”, “Audio pessimo”, “Da casa l’audio non è dei migliori”, “I tecnici del suono stanno boicottando il concerto, Laura Pausini fai qualcosa”: gli utenti hanno sottolineato la bassa qualità dell’audio che ha caratterizzato l’iniziativa. Ciò non toglie che il messaggio di solidarietà sia arrivato chiaro e tondo.