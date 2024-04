Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Amadeus in Rai: il conduttore di Affari Tuoi deciderà di proseguire la sua esperienza lavorativa a viale Mazzini oppure, come dicono in molti, ascolterà le sirene provenienti da altri canali della concorrenza pronti a fare ponti d’oro per portare via all’azienda pubblica il suo presentatore di punta?

Ci si interroga da mesi, dopo tanto tempo la domanda è ancora la stessa: su quali schermi i telespettatori potranno vedere Amadeus dal prossimo autunno? Il conduttore è in scadenza di contratto con la Rai. Rinnoverà? Adesso finalmente sembra si sia arrivati a un punto di svolta. La rivelazione che cambia tutto è arrivata stamattina dai microfoni di Viva Radio 2 per bocca di Fiorello, “Turi”, grande amico del conduttore di Affari Tuoi.

Leggi anche: “Lui al posto di Amadeus”. Cambio storico ad Affari tuoi: l’altro conduttore ormai vola





Amadeus in Rai, il conduttore rinnova o no? Parla Fiorello

Di sicuro sappiamo che Amadeus il prossimo anno non condurrà più il Festival di Sanremo. Dopo 5 anni nella duplice veste di presentatore e direttore artistico della kermesse canora, Ama ha deciso di fare un passo indietro definitivo e lasciare il palco dell’Ariston ad altri. A questa decisione già nota, se ne aggiunge adesso un’altra: quella sul suo futuro in Rai.

Bomba di Fiorello oggi dai microfoni di Viva Radio Due sul futuro di Amadeus. Il presentatore dei record ha rotto gli indugi e ha comunicato già la sua decisione ai vertici della Rai, anche se al momento dall’azienda pubblica non sono arrivate reazioni .

“È salito al Colle”. Così Fiorello oggi in diretta a Radio Due parlando del collega e amico Amadus. Solo che il colle a cui si riferisce Fiorello non è quello del Quirinale. Evidentemente il riferimento è ai piani alti della Rai. “Ci sono cambiamenti in atto. Io so ma non sono autorizzato a dire niente, vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”.

“Amadeus resta in Rai o va altrove?”, chiedono quindi subito dopo a Fiorello. E quest’ultimo per tutta risposta ha accennato con la tromba il motivo del Silenzio fuori ordinanza: “Questo lo dedico alla Rai”.

La prima indiscrezione sull’uscita di Amadeus dalla Rai era arrivata nei mesci scorsi tramite Dagospia. Il dubbio secondo il sito di Roberto D’Agostino è che Amadeus sia alla ricerca di una maggiore autonomia e libertà per i suoi progetti futuri. Forte anche dei successi dei cinque Festival di Sanremo con ascolti e incassi pubblicitari da record. Senza dimenticare il successo di Affari tuoi.