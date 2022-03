Giovanna Civitillo, la reazione plateale dopo la notizia. Sarà Amadeus il direttore artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio.

“Sono felice e onorato della proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus.

E nelle ultime ore, la notizia che velocemente ha già attraversato tutto il web, non poteva che andare incontro anche alla reazione della moglie del conduttore, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un post dove ha espresso tutta la felicità del momento. Il post mostra una foto di Giovanna Civitillo ripresa dalla prima fila del Teatro Ariston.





Scrive Giovanna: “Uguale alla mia reazione alla notizia di oggi”. Una gioia che fa eco nelle parole rilasciate dalla showgirl non troppo tempo fa quando affermava: “Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston”.

E la notizia non poteva che essere accolta anche dal vento a favore dei fan del conduttore che commentano la foto: “Amadeus is the new Pippo Baudo per quanto riguarda Sanremo. Meritato”. Un conduttore che attraverso professionalità e bravura ha saputo conquistare il cuore di tutti. La prova, nell’affetto dei fan che riceve ogni giorno.