Ahi ahi ahi, crisi tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. I due protagonisti di Uomini e Donne, entrambi imprenditori – lui si occupa di addobbi floreali, lei di addobbare le chiome delle persone – hanno colpito l’interesse del pubblico di Canale 5 con la loro relazione. L’ex cavaliere, classe 1983 originario di Salerno, è più volte andato in contrasto con i vari Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, il primo presenza fissa nello studio di Maria De Filippi e il secondo storico ex di Ida.

La notizia sta rimbalzando tra i siti gossippari e quindi, occhio, va presa con le pinze. Si sa, a volte basta poco, un dettaglio insignificante, uno sguardo poco convinto in una foto e via alle supposizioni che poi si risolvono in un nonnulla. Però, in questo caso, è stato lo stesso Alessandro ad allarmare i fan che nei giorni scorsi avevano notato come i due UeD non stessero insieme in vacanza. Semplice desiderio di stare ognuno per conto proprio oppure qualcosa non va?

"Perché si sono divisi". Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la scoperta in piena estate





I dettagli social

Con una serie di frasi piuttosto enigmatiche Alessandro Vicinanza ha voluto, forse, lanciare dei messaggi dopo le voci di crisi con la sua bella – bellissima va – Ida Platano: “La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi“.

Allora, partiamo dal fatto che Ida Platano si trova in questo momento in Spagna per motivi di lavoro. Anche Alessandro in questo periodo è particolarmente impegnato visto che l’estate da sempre è la stagione privilegiata per gli sposini. E chi fa addobbi floreali come lui ha parecchio da fare nei mesi più caldi dell’anno. Dunque non c’è nulla di strano se i due ex Ued, fidanzati da diverse settimane ormai, vogliano – o debbano – starsene ognuno per i fatti propri.

Ora, però, volendo fare i ‘maliziosi’ , cerchiamo di analizzare la frase di Alessandro, in particolare dove dice: “Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi”. Che l’ex UeD voglia trasformarsi da cavaliere a pescatore e andare a cercare con il suo bel retino baci (leggasi pesci) da rapire a qualche donzella? L’ipotesi confermerebbe l’aria di crisi di cui si è parlato. Voi che ne pensate?

