Grave lutto per Monica Leofreddi. La popolare conduttrice Rai di Ore 14 ha fatto il doloroso annuncio nella mattinata di oggi, domenica 23 luglio, pubblicando un post in memoria del fratello Emilio, scomparso a 65 anni. Un post attraverso il quale Monica ha voluto ricordare così l’amato parente: “Era mio fratello. È MIO FRATELLO. Era un artista. È UN ARTISTA”.

Monica Leofreddi, originaria di Roma, è diventata nel corso degli anni uno dei volti più noti della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera a GBR per poi passare alla Rai nel 1984 grazie a Piero Ottone ed al suo programma “Le regole del gioco” (settimanale di approfondimento politico). Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo da Wikipedia che per anni “la conduttrice è stata oggetto di persecuzione da parte di uno stalker”. Il suo incubo è finito il 4 febbraio di 9 anni fa con la condanna dell’uomo a 1 anno e mezzo.

Le parole di Monica Leofreddi per il fratello Emilio

La conduttrice di Ore 14 prosegue: “Era un padre, un marito, un figlio, uno zio , un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi , nelle sue opere libere , rivoluzionarie , visionarie. immortali.

Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui LUNEDÌ ALLE ORE 16

NELLA BASILICA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE 🙏🏻”.

Emilio Leofreddi aveva dato alla luce la sua prima installazione nel 1992: “Il nome era “Balene” – ricorda GossipETV – ed era dedicata alla tematica della lotta alla caccia alle balene. L’opera, patrocinata da Greenpeace e finanziata da Mario Schifano, gettò le basi per una seconda installazione chiamata “Contact” e dedicata alla tematica dell’abolizione della pena di morte, patrocinata da Amnesty International e Nessuno tocchi Caino”.

Emilio Leofreddi era un pittore e artista quotato. Le sue opere sono state esposte nel corso degli anni in alcune delle più importanti gallerie e palazzi espositivi del mondo. Lavorava come pittore e autore video: negli ultimi anni si era dedicato al viaggio come forma d’arte. Uno dei suoi progetti è “Dreams”, grazie al quale ha visitato l’ India. Le sue installazioni, oltre che in Italia, sono presenti anche in America, a Miami presso l’Art Basel. Nel 2007, come ricorda FanPage, ha ricevuto il Premio della Critica alla decima Biennale del Cairo in Egitto.

