Arrivano indiscrezioni non esaltanti su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, che si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne e che vivono la loro relazione da diversi mesi, potrebbero adesso aver avuto qualche intoppo di troppo. Ed ecco che sono spuntate brutte voci, che li darebbero prossimi alla separazione. Li hanno visti divisi e quindi non si è fatto altro che parlare di questo nelle ultime ore sui social network.

I rumor su Ida Platano e Alessandro Vicinanza si stanno accavallando di ora in ora, ma probabilmente alla fine si è scoperta quale sia la verità definitiva. Tutti hanno osservato con attenzione i movimenti social della coppia e si è capito che non fossero più insieme. Non si sono infatti ripresi ed ecco che è spuntata l’ipotesi peggiore. Gli ammiratori degli ex protagonisti di UeD sono preoccupati e sperano che al più presto possano dire qualcosa in più.

Leggi anche: “Ma sei fuori di testa?”. UeD, Alessandro Vicinanza sommerso dalle critiche: succede davanti a Ida





Ida Platano e Alessandro Vicinanza, spuntano brutte voci: “Sono divisi…”

Innanzitutto sappiamo che Ida Platano è partita in vacanza, ma senza la presenza di Alessandro Vicinanza. Lei, come scritto dal sito Lanostratv, si trova attualmente in Sardegna e quindi si sta riposando in questi caldissimi giorni di luglio. Decisione decisamente diversa presa invece dal suo partner, che non si è recato con lei nella meravigliosa isola italiana. E l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha anche fornito una prima spiegazione nei giorni scorsi.

I più maligni sono convinti che questo allontanamento non sia solamente momentaneo, ma che nasconderebbe dei problemi di coppia. Quindi, potrebbero entrati in crisi amorosa, però non abbiamo conferme su questo. Alessandro ha rivelato di aver lavorato all’allestimento dei fiori in ben cinque nozze, quindi è rimasto a Salerno e non sarebbe andato in Sardegna semplicemente per questioni professionali. Ma tutte le ipotesi sono ovviamente in piedi, in attesa di dichiarazioni ufficiali.

Lanostratv non ha comunque eliminato a priori la possibilità che Alessandro possa andare in Sardegna nel prossimo fine settimana per farle una sorta di sorpresa. Lo scopriremo solamente, se decideranno di pubblicare foto insieme.