Alberto Matano è uno dei conduttori televisivi più apprezzati nel panorama televisivo italiano e la Rai non può assolutamente prescindere dal suo lavoro, che ha permesso di ottenere degli ascolti strabilianti. Il presentatore, come sta accadendo a tantissimi altri suoi colleghi, ha staccato la spina e si sta gustando delle vacanze da sogno a Modica, in Sicilia. Sui social network ha pubblicato diverse immagini di questi suoi momenti di assoluto relax, ma qualche ora fa ha fatto un annuncio importante.

Qualche giorno fa si è immortalato a mare con tre bambini insieme a lui. E ha scritto: “I giorni più belli. #famiglia #casa #love”. Si tratta molto probabilmente, anche se non lo ha specificato, dei suoi tre nipotini, che sono ripresi di spalla. Tra i commenti quelli di Rita Dalla Chiesa: “Voi quattro e un altro cuore per quel mare” e di Stefania Orlando: “Che foto stupenda”. Altri fan hanno aggiunto: “La famiglia è tutto”, “Zio Alberto, bello e dolcissimo”, “Che tenerezza”, “Siete davvero meravigliosi”.

Pubblicando alcuni scatti di lui in vacanza, Alberto Matano ha scelto come didascalia: “Quei posti che diventano del cuore”. Quindi, è davvero entusiasta di questo periodo e diversi utenti lo hanno riempito di complimenti. Ma c’è anche chi ha avuto voglia di porgergli domande e inevitabilmente le attenzioni si sono spostate anche sulla prossima stagione de ‘La Vita in diretta’. Gli hanno chiesto esplicitamente quando lo rivedremo all’opera nel piccolo scherme e il presentatore ha subito risposto.





A chi gli ha domandato quando ripartirà ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano ha detto pur non sbilanciandosi completamente: “Manca poco in effetti”. Non è stato ancora il momento esatto di scoprire la data ufficiale, stabilita dai vertici della televisione pubblica italiana, ma siamo davvero vicini all’obiettivo. Ormai agosto va verso la sua fase conclusiva e da settembre partiranno nuovamente tutte le programmazioni, sia della Rai che della concorrenza, tra cui Mediaset sopra tutte le altre.

Alberto Matano, classe 1972, ha iniziato a condurre ‘La Vita in diretta’ nel 2019, in collaborazione con Lorella Cuccarini. Poi si sono litigati e dal settembre del 2020 il conduttore è andato avanti in solitaria con il ruolo anche di capo autore. Inoltre, dal 2019 è diventato anche opinionista del programma ‘Ballando con le stelle’, condotto egregiamente dalla collega Milly Carlucci.